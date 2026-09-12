Путин провел встречу с наследным принцем Абу-Даби на саммите БРИКС

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Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Беседа состоялась после заседания глав государств – участников объединения.

Наследный принц Абу-Даби возглавил делегацию Объединенных Арабских Эмиратов на саммите. В ходе встречи Путин отметил, что в этом году страны отмечают 55 лет установления дипломатических отношений.

"За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе", – сказал российский лидер.

Президент РФ также указал, что Москва и Абу-Даби постоянно находятся в контакте по ситуации на Ближнем Востоке.

"Конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Уверен, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня ситуация восстановится, а наши отношения сохранятся и будут только укрепляться со временем", – подчеркнул он.

Глава государства отметил рост взаимной торговли. По его словам, в экономической сфере между странами все в порядке, товарооборот большой. Это также касается и политического взаимодействия, и вопросов обеспечения безопасности.

Путин также попросил наследного принца передать привет президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

"Прошу передать ему самые лучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте", – сказал он.

Встреча с наследным принцем стала для российского лидера седьмой в переговорном марафоне. Ранее он провел переговоры с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии, Эфиопии, руководителем Нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф.

До этого страны – участницы БРИКС приняли итоговую Делийскую декларацию на 18-м саммите объединения. В ней зафиксирован согласованные позиции государств по геополитической ситуации, угрозам безопасности, направлениям сотрудничества и ряду региональных конфликтов.