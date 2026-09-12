Водитель легкового авто погиб в ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель легковой машины погиб, еще 20 пассажиров автобуса пострадали в результате аварии у поселка Челва в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, у автомобиля Peugeot пробило колесо, из-за чего машину выбросило на встречную полосу трассы Пермь – Березники, где он врезался в пассажирский автобус. От удара последнее транспортное средство съехало в кювет.

Водитель авто получил смертельную травму, погибших среди пассажиров автобуса нет. В краевом Минздраве уточнили ТАСС, что 11 пострадавших пассажиров автобуса доставлены в больницы, еще 9 человек, включая одного ребенка, от госпитализации отказались. У некоторых пострадавших диагностированы переломы, дети отделались царапинами.

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, в автобусе в момент ДТП находились, предварительно, 44 пассажира, включая детей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Следователи проводят проверку. Прокуратура контролирует ход выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее экскурсионный автобус, перевозивший подростков, попал в ДТП в поселке Серово Курортного района Санкт-Петербурга. ДТП произошло днем 12 сентября на Линдуловской дороге. Автобус марки "Ютонг" съехал на обочину и опрокинулся на бок.

Серьезных травм в результате аварии никто не получил. В салоне автобуса в момент аварии находились 43 человека, подавляющее большинство из которых – подростки. В результате были госпитализированы трое человек.

