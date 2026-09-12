Росатом намерен развивать логистику по СМП в рамках БРИКС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госкорпорация "Росатом" намерена развивать логистику по Северному морскому пути (СМП) в рамках БРИКС. Об этом на полях саммита БРИКС заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, у госкорпорации есть мысли внедрить в повестку БРИКС тему логистики, а именно использования СМП. Лихачев напомнил, что Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке поставил задачу превратить СМП в Арктический транспортный коридор с южным рукавом на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии.

Глава Росатома отметил, что Китай и Республика Корея уже проявили интерес к СМП, совершив тестовые рейсы. Китайские партнеры готовятся к запуску регулярных маршрутов. Однако, по его словам, превращение СМП в Трансконтинентальный транспортный коридор невозможно без партнеров по БРИКС и участников из Юго-Восточной Азии.

Лихачев также затронул тему санкционного давления. Он отметил, что, несмотря на санкции, развал платежных систем и цепочек поставок, "атомное измерение" БРИКС усиливается.

"Очень важно, что "атомные скрепы", если так можно выразиться, атомное измерение БРИКС только усиливается", – сказал он.

Кроме того, глава Росатома сообщил, что портфель зарубежных заказов госкорпорации на 10 лет остается на уровне более 200 миллиардов долларов.

Он пояснил, что ежегодно компания выбирает зарубежную выручку в размере 17–19 миллиардов долларов, поэтому для поддержания уровня портфеля необходимо заключать новые контракты на аналогичную сумму. Лихачев назвал сохранение этого уровня "большой победой в современных условиях".

Ранее Путин заявил, что Россия ставит цель сделать навигацию по Северному морскому пути круглогодичной. По его словам, Трансарктический транспортный коридор призван открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, а также для бесперебойного северного завоза в арктические регионы.