Александр Горбенко: Москва развивает инфраструктуру и увеличивает число спортмероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

VIII заключительный этап многодневной велогонки "Россия" состоялся в Москве 12 сентября, он собрал 300 велосипедистов из разных регионов страны.



"Во время заезда у спортсменов была возможность не только показать свою выносливость, но и полюбоваться красивыми видами Москвы. Стартовали участники на Воробьевых горах, а маршрут трассы пролегал по историческим местам города. По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, мы продолжаем развивать инфраструктуру, увеличивать количество проводимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий. Помимо стадионов и спорткомплексов аренами проведения соревнований становятся городские улицы, парки и другие общественные пространства", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.



Как рассказали в пресс-службе департамента спорта столицы, по итогам Московского этапа в мужском зачeте первое место занял Борис Прошин (1:24:48,49), вторым стал Андрей Трошин (1:25:13,34), третьим – Дмитрий Кузьмин (1:25:13,49). Среди женщин золото завоевала Алeна Едемская (1:38:44), серебро – Светлана Самохвалова (1:38:50), бронзу – Мария Курносова (1:39:00).



Также по результатам всех этапов был подсчитан общий зачeт многодневной велогонки "Россия". Победителем сезона 2026 года среди мужчин стал Дмитрий Беляев (Ивановская область). Второе место занял Сергей Юхатов (Ивановская область), третье – Евгений Калинин (Костромская область). Среди женщин лидеры сезона распределились таким образом: первое место – Мария Курносова (Московская область), второе – Виктория Иванова, (Владимирская область), третье – Алина Волкова (Московская область).



Отдельные награды получили спортсмены, которые прошли весь сезон от начала до конца и приняли участие во всех восьми этапах велогонки "Россия". За эту спортивную выносливость и верность серии участники были отмечены специальными именными медалями. Ими стали Юхатов Сергей (Ивановская область), Кулигин Евгений (Костромская область), Румянцев Вячеслав (Костромская область), Иванов Иван (Санкт-Петербург), Соколов Алексей (Москва), Брагин Анатолий (Владимирская область).



Помимо соревновательной программы, в рамках московского этапа прошел бесплатный экскурсионный забег вокруг главного здания МГУ. Любой желающий мог присоединиться к пятикилометровому маршруту и пробежать его в комфортном темпе. Пейсеры из бегового клуба МГУ сопровождали группу и по пути рассказывали об истории, архитектуре и жизни университета. После финиша каждый участник получил памятный значок.



Сезон велогонки "Россия" объединил 900 атлетов из 22 регионов на всех этапах серии. В этом году многодневная гонка включала восемь этапов, а общий километраж составил 504 километра. За время проведения велогонки и велофестивалей мероприятия собрали более 60 тысяч участников и зрителей, из которых 56 тысяч 600 человек стали участниками велофестивалей.



Этапы велогонки прошли в Костроме, Владимире, Суздале, Ярославле, Иваново, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве, где состоялся финальный старт сезона.

Ранее Сергей Собянин заявил, что российская столица подтвердила статус самого спортивного города в стране. Летом в Москве прошло свыше 50 крупных спортивных фестивалей и более 25 тысяч общедоступных тренировок.

