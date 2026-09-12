Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отношения Европы и России почти вернулись к состоянию холодной войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, такой поворот произошел не по инициативе Москвы. Песков подчеркнул, что европейские политики своими действиями практически заморозили взаимодействие с Россией.

"Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов. Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны", – сказал Песков.

Он также отметил, что вместо мирного обсуждения всех накопившихся проблем РФ и Европа погрузились в конфронтационную обстановку. По его словам, нынешняя ситуация несет риски для всего континента, а отказ от дипломатических механизмов только усугубляет напряженность.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Он отметил, что, как заявлял Владимир Путин, Россия никогда не нападет на Европу. Однако если европейские страны нападут на РФ, то это будет принципиально иная и очень короткая война, добавил министр.

