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12 сентября, 16:38

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Песков: Европа почти вернулась к состоянию холодной войны с Россией

В Кремле высказались о холодной войне с Западом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отношения Европы и России почти вернулись к состоянию холодной войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, такой поворот произошел не по инициативе Москвы. Песков подчеркнул, что европейские политики своими действиями практически заморозили взаимодействие с Россией.

"Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов. Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны", – сказал Песков.

Он также отметил, что вместо мирного обсуждения всех накопившихся проблем РФ и Европа погрузились в конфронтационную обстановку. По его словам, нынешняя ситуация несет риски для всего континента, а отказ от дипломатических механизмов только усугубляет напряженность.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Он отметил, что, как заявлял Владимир Путин, Россия никогда не нападет на Европу. Однако если европейские страны нападут на РФ, то это будет принципиально иная и очень короткая война, добавил министр.

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