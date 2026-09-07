В Кремле назвали военное строительство Норвегии на границе с РФ угрозой безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Военное строительство Норвегии, нацеленное против России, воспринимается Москвой как угроза безопасности и является поводом для принятия дополнительных мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что этими вопросами занимается оборонное ведомство и другие соответствующие службы.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия разместила недалеко от границы с РФ артиллерийский дивизион из четырех самоходных артиллерийских установок К9, которые были выпущены Республикой Кореей. Дальность стрельбы этих орудий достигает 40 километров.

До конца 2028 года бригаде "Финмарк" передадут еще 24 такие установки. Кроме того, к 2030 году Вооруженные силы Норвегии получат 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня К239 Chunmoo, которые были произведены на территории Южной Кореи, и ракеты к ним с дальностью до 500 километров.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные действия дестабилизирующим шагом НАТО. По ее словам, Альянс не скрывает намерение обрести потенциал для ударов вглубь российской территории. Также она указала на попытки блока взять "под прицел" водные пространства региона, чтобы получить контроль над морскими артериями, которые имеют военное и торгово-транспортное значение.

В МИЛ вместе с тем подчеркнули, что места дислокации американских комплексов, управления ими и обслуживающая их инфраструктура становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания РФ. В частности, как заявила Захарова, не исключено возможное боевое применение соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта.

