В Тропареве-Никулине появится научно-образовательный квартал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве на пересечении Тропаревской и Никулинской улиц создадут современный научно-образовательный квартал площадью застройки более 136 тысяч квадратных метров по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, работы будут проходить на участке площадью 7,84 гектара рядом с Тропаревским лесопарком. Проект должен сформировать и развить комфортную технологичную научно-образовательную среду и необходимую инфраструктуру. Ефимов отметил, что в новых зданиях планируется создать более 140 рабочих мест.

Центральным объектом нового квартала станет новый корпус Московского государственного педагогического университета со студенческим кампусом. Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что учиться в нем смогут свыше восьми тысяч студентов, еще две тысячи человек разместятся в современном общежитии.

Овчинский рассказал, что рядом построят образовательный комплекс площадью 21 тысяча квадратных метров – в него войдут школа для тысячи учеников и детский сад на 250 мест. После завершения строительства эти объекты перейдут на баланс города.

В квартале также появится физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Овчинский уточнил, что им смогут пользоваться студенты и школьники, а также жители расположенных поблизости домов.

Помимо этого, по словам Овчинского, территорию квартала благоустроят, а также организуют удобную улично-дорожную сеть.

Участок находится недалеко от станций метро "Юго-Западная" Сокольнической линии и "Озерная" Солнцевской линии. Реализовать проект собираются за восемь лет.

Новый квартал станет частью крупной студенческой территории города. Сейчас рядом расположены крупнейший кампус МПГУ имени Ленина, корпуса РАНХиГС, Сеченовского университета и РТУ МИРЭА. Поблизости работают Международный инновационный колледж, гимназии, школы и детские сады, развиты медицинская, спортивная и торгово-развлекательная инфраструктура.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в Москве промышленной инфраструктуры в рамках КРТ. Планируется, что к 2030 году площадь высокотехнологичной застройки столицы вырастет почти в два раза и превысит 25 миллионов квадратных метров.

