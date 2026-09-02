Сергей Собянин рассказал о создании промышленной инфраструктуры в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве будет расширена поддержка создания современных производственных объектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

К 2030 году площадь высокотехнологичной промышленной застройки Москвы должна вырасти почти в два раза и превысить 25 миллионов квадратных метров. Одну из ключевых ролей в решении этой задачи отводят программе КРТ.

Инвесторы в рамках подобных инициатив создают современные жилые комплексы с социальными учреждениями, офисными помещениями и магазинами, а также размещают экологичные производства. Значительное внимание уделяется благоустройству, посадке зелени, оборудованию выставочных площадей и мест для общественного пользования.

Сейчас на стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ, из которых 46 предусматривают размещение в том числе промышленной инфраструктуры.

"Порядка 70% таких объектов будут построены в границах бывших производственных зон. Депрессивные территории превратятся в уютные кварталы", – подчеркнул градоначальник.

Одним из самых масштабных проектов является реорганизация территории Тушинского машиностроительного завода. На участке площадью 46,3 гектара запланировано возведение жилья, общественно-деловых сооружений и современного технопарка для высокотехнологичных предприятий легкой промышленности. Реализация проекта обеспечит горожанам около 1,8 тысячи рабочих мест с высокотехнологичной занятостью.

На территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине планируется строительство многофункционального квартала, включающего жилые дома, офисы и современные производственные объекты. Основной упор при этом делается на экологически чистые производства в легкой и электронной промышленности. Ожидается, что это создаст около 1,2 тысячи новых рабочих мест.

На Алтуфьевском шоссе возведут производственный кластер – четыре технопарка для предприятий легкой, строительной и электронной промышленности. Здесь рассчитывают на создание около 3,9 тысячи рабочих мест.

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" в рамках КРТ появятся инновационные производства и R&D-центры в приоритетных отраслях: микроэлектронике, фармацевтике, аэрокосмической отрасли и электромобилестроении.

На территории "Коровино" в Дмитровском районе построят высокотехнологичный завод по производству электросварных труб. После выхода предприятия на проектную мощность будет создано более 5 тысяч рабочих мест.

Всего с начала года в городе появилось 12 высокотехнологичных производств. В их составе – промышленно-строительный объект ГК ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона от "КРОСТ", лабораторная база Московского эндокринного завода, три корпуса промлогистического парка "Шишкин лес" и два промышленных парка — "Сенькино" и "Кувекино".

