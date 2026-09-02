Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 12:52

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о создании промышленной инфраструктуры в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве будет расширена поддержка создания современных производственных объектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

К 2030 году площадь высокотехнологичной промышленной застройки Москвы должна вырасти почти в два раза и превысить 25 миллионов квадратных метров. Одну из ключевых ролей в решении этой задачи отводят программе КРТ.

Инвесторы в рамках подобных инициатив создают современные жилые комплексы с социальными учреждениями, офисными помещениями и магазинами, а также размещают экологичные производства. Значительное внимание уделяется благоустройству, посадке зелени, оборудованию выставочных площадей и мест для общественного пользования.

Сейчас на стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ, из которых 46 предусматривают размещение в том числе промышленной инфраструктуры.

"Порядка 70% таких объектов будут построены в границах бывших производственных зон. Депрессивные территории превратятся в уютные кварталы", – подчеркнул градоначальник.

Одним из самых масштабных проектов является реорганизация территории Тушинского машиностроительного завода. На участке площадью 46,3 гектара запланировано возведение жилья, общественно-деловых сооружений и современного технопарка для высокотехнологичных предприятий легкой промышленности. Реализация проекта обеспечит горожанам около 1,8 тысячи рабочих мест с высокотехнологичной занятостью.

На территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине планируется строительство многофункционального квартала, включающего жилые дома, офисы и современные производственные объекты. Основной упор при этом делается на экологически чистые производства в легкой и электронной промышленности. Ожидается, что это создаст около 1,2 тысячи новых рабочих мест.

На Алтуфьевском шоссе возведут производственный кластер – четыре технопарка для предприятий легкой, строительной и электронной промышленности. Здесь рассчитывают на создание около 3,9 тысячи рабочих мест.

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" в рамках КРТ появятся инновационные производства и R&D-центры в приоритетных отраслях: микроэлектронике, фармацевтике, аэрокосмической отрасли и электромобилестроении.

На территории "Коровино" в Дмитровском районе построят высокотехнологичный завод по производству электросварных труб. После выхода предприятия на проектную мощность будет создано более 5 тысяч рабочих мест.

Всего с начала года в городе появилось 12 высокотехнологичных производств. В их составе – промышленно-строительный объект ГК ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона от "КРОСТ", лабораторная база Московского эндокринного завода, три корпуса промлогистического парка "Шишкин лес" и два промышленных парка — "Сенькино" и "Кувекино".

Читайте также


мэр Москвыэкономикатехнологиигород

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика