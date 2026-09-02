Пьяный мужчина избил пассажира в поезде метро в Москве

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В Москве задержан 27-летний житель Пермского края, который в ходе конфликта избил пассажира в поезде метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего до станции "Китай-город". Во время словесной перепалки злоумышленник ударил оппонента головой в лицо, а затем продолжил избивать его кулаками.

Очевидцы сразу вызвали полицию, однако нападавший успел скрыться. 42-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь – врачи диагностировали у него травмы средней тяжести.

Полицейские задержали нападавшего на Профсоюзной улице. Выяснилось, что в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина в метро Москвы напал на пассажира, сорвал с него золотую цепочку и убежал. Спустя время подозреваемого задержали, однако оказалось, что он уже успел продать украденное. Возбуждено уголовное дело.