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02 сентября, 13:55

Мэр Москвы

Собянин: "Единая Россия" уделяет огромное внимание поддержке массового спорта

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Всероссийский спортивный марафон "Сила России" состоялся в "Лужниках". Мероприятие посетил Сергей Собянин. Об этом мэр Москвы сообщил в своем личном блоге.

Марафон стал кульминацией масштабного проекта партии "Единая Россия", в рамках которого организовали десятки тысяч бесплатных спортивных занятий. Участие в них приняли более 2 миллионов человек.

Открытые тренировки и мастер-классы для гостей провели известные российские атлеты, в том числе чемпионы России, мира и Олимпийских игр. Собянин отметил, что личное общение со спортсменами помогает понять, что спорт – это не только красивые картинки на экране, а доступное каждому занятие, приносящее пользу и удовольствие в компании друзей.

Градоначальник также подчеркнул, что "Единая Россия" с самого начала уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры и спорта.

"Сегодня – это центральный пункт народной программы, с которой мы идем на выборы в Государственную думу", – указал он.

В приоритете – увеличение бесплатных спортивных секций для взрослых и детей, объектов для занятий спортом рядом с домом. Таким образом, появляется больше возможностей быть здоровым и бодрым, и растить таких же здоровых детей.

"Наша общая цель – сильная и активная Россия – успешно воплощается в жизнь конкретными, осязаемыми делами", – резбмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в Москве пройдут две крупные велогонки – "Россия" и "Москва". Вторая станет завершающей в шоссейном сезоне серии стартов "Сайклинг рейс" (Cyclingrace). Участники проедут по трассе вдоль набережной Москвы-реки и по Садовому кольцу.

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