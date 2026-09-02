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02 сентября, 13:49

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THR: вандалы испортили звезду певицы Долли Партон на голливудской "Аллее славы"

Вандалы испортили звезду певицы Долли Партон на голливудской "Аллее славы"

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Barry King

Неизвестные повредили звезду американской кантри-певицы Долли Партон на голливудской "Аллее славы". Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В частности, на звезде появились темные линии, в том числе на имени артистки. Очевидцы рассказали, что следы оставила неизвестная женщина с помощью одной из свечей, которые стояли рядом с плитой.

В Торговой палате Голливуда, которая отвечает за содержание "Аллеи славы", отметили, что ремонт звезды был запланирован еще до инцидента. Реставрационные работы планируют завершить к 4 сентября.

Партон умерла 25 августа на 81-м году жизни. По данным СМИ, причиной стало онкологическое заболевание.

В связи со смертью певицы президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги на территории страны на семь дней.

Артистка начала карьеру в середине 1950-х. Ее композиция Jolene попала в список 100 величайших песен кантри и 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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