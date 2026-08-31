Около 300 вещей Брижит Бардо выставят на аукцион в Париже

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Около 300 личных вещей французской актрисы Брижит Бардо будут проданы на торгах в Париже 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Millon.

Торги продолжат традицию, которую актриса начала в 1987 году: она передавала свои вещи на благотворительные цели, поддерживая созданный ею Фонд Брижит Бардо по защите животных. Лоты поступят из домов актрисы в Сен-Тропе и Париже.

Оценочная стоимость лотов варьируется от 10 евро за плакаты до 10 тысяч евро за золотые монеты и украшения. Среди выставленных предметов – автопортрет актрисы, пишущая машинка и мотовелосипед.

Вырученные средства направят в Фонд Брижит Бардо, а также сыну актрисы.

Бардо умерла на 92-м году жизни 28 декабря 2025 года. Супруг Бардо Бернар Д'Ормаль уточнял, что причиной смерти артистки является онкология.

Церемония прощания прошла в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе. Актрису похоронили на Морском кладбище недалеко от могилы режиссера Роже Вадима, ее первого мужа.

Мировую известность Бардо получила благодаря съемкам в мелодраме Вадима "И бог создал женщину". Она была признана секс-символом наравне с американской актрисой Мэрилин Монро и итальянской артисткой Софи Лорен. В 1973 году Бардо завершила свою работу в киноиндустрии.

