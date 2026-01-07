Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо прошла в Сен-Тропе

Фото: AP Photo/Philippe Magoni

Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо прошла в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе на юге Франции. Трансляцию вели основные телеканалы страны.

На церемонию прибыли члены семьи артистки, ее друзья, представители фонда Бардо по защите животных, певица Мирей Матье, лидер парламентской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и музыканты группы Gipsy Kings.

В последний путь Бардо проводили аплодисментами. Матье исполнила на латыни "Хлеб Ангелов" (Panis Angelicus). Певица отметила, что Бардо олицетворяла Францию, обладая физической и душевной красотой.

Бардо похоронили на Морском кладбище в склепе недалеко от могилы режиссера Роже Вадима, ее первого мужа.

Актриса умерла на 92-м году жизни 28 декабря. До этого она была доставлена в больницу "Сен-Жан" во французском Тулоне. Супруг Бардо Бернар Д'Ормаль уточнил, что причиной смерти артистки является онкология.

Мировую известность Бардо получила благодаря съемкам в мелодраме Вадима "И бог создал женщину", премьера которого состоялась в 1956-м году. Спустя время Бардо была признана секс-символом наравне с американской актрисой Мэрилин Монро и итальянской артисткой Софи Лорен. В 1973 году она завершила свою работу в киноиндустрии.

