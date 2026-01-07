Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 16:06

Культура

Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо прошла в Сен-Тропе

Фото: AP Photo/Philippe Magoni

Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо прошла в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе на юге Франции. Трансляцию вели основные телеканалы страны.

На церемонию прибыли члены семьи артистки, ее друзья, представители фонда Бардо по защите животных, певица Мирей Матье, лидер парламентской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и музыканты группы Gipsy Kings.

В последний путь Бардо проводили аплодисментами. Матье исполнила на латыни "Хлеб Ангелов" (Panis Angelicus). Певица отметила, что Бардо олицетворяла Францию, обладая физической и душевной красотой.

Бардо похоронили на Морском кладбище в склепе недалеко от могилы режиссера Роже Вадима, ее первого мужа.

Актриса умерла на 92-м году жизни 28 декабря. До этого она была доставлена в больницу "Сен-Жан" во французском Тулоне. Супруг Бардо Бернар Д'Ормаль уточнил, что причиной смерти артистки является онкология.

Мировую известность Бардо получила благодаря съемкам в мелодраме Вадима "И бог создал женщину", премьера которого состоялась в 1956-м году. Спустя время Бардо была признана секс-символом наравне с американской актрисой Мэрилин Монро и итальянской артисткой Софи Лорен. В 1973 году она завершила свою работу в киноиндустрии.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика