Умер "самый красивый мальчик ХХ века" Бьерн Андерсен

Фото: legion-media.com/United Archives GmbH

Шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен, который был признан "самым красивым мальчиком ХХ века", скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Dagens Nyheter.

"Он был смелым человеком", – заявил режиссер Кристиан Петри, который вместе с продюсером Кристиной Линдстрем снял документальный фильм о жизни артиста.

Андерсен родился 26 января 1955 года в Стокгольме. Его дебют на экране состоялся в 1970 году. Тогда в возрасте 15 лет он снялся в фильме "История любви".

Однако известным артист стал благодаря кинокартине "Смерть в Венеции", премьера которой состоялась в 1972 году. В фильме режиссера Лукино Висконти Андерсен сыграл главную роль, а именно – мальчика Тадзио.

Именно Висконти назвал актера "самым красивым мальчиком ХХ века". Режиссер объездил всю Европу, чтобы найти подходящего для своего фильма человека, в котором бы воплощалась совершенная красота.

Спустя время о жизни Андерсена был снят документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире", режиссерами которого стали Петри и Линдстрем.

