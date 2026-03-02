Расписание ряда поездов Горьковского направления МЖД изменится в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 2 по 11 марта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что работы пройдут на четвертом главном пути на перегоне от станции Реутово до Железнодорожной. Ожидается, что специалисты заменят рельсы на участке в 6,7 километра. Технологическое окно назначено в интервале между 23:00 до 09:00.

В это время составы проследуют по соседнему пути. Также у ряда пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также число остановочных пунктов на маршруте. Некоторые составы будут временно отменены, а часть электропоездов проследует по укороченным маршрутам.

Ранее горожан предупредили о корректировке расписания движения поездов ЦППК в выходные, с 7 по 9 марта. В частности, 7-го и 8-го числа составы будут ходить по субботнему расписанию, а 9-го числа – по воскресному.

Кроме того, в праздничные дни запустят дополнительные экспрессы. Они будут курсировать между Москвой и Калугой, Тулой, Рязанью и Владимиром.

