Расписание некоторых электричек ЦППК изменится в праздники в марте

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

График движения поездов скорректируют в выходные в честь Международного женского дня с 7 по 9 марта. Об этом рассказала начальник департамента по связям с общественностью Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Софья Фоменко.

Она отметила, что в праздничные дни запустят дополнительные экспрессы. Они будут курсировать между Москвой и Калугой, Тулой, Рязанью и Владимиром.

"Эти изменения в расписание мы вносим специально, чтобы людям было удобнее заранее спланировать маршрут, встретиться со своими родными или просто сменить обстановку", – передал портал мэра и правительства Москвы слова Фоменко.

График будет следующим:



6 марта – по пятничному расписанию,

7 и 8 марта – по субботнему,

9 марта – по воскресному,

10 марта – по понедельничному.

Также назначены фирменные экспрессы:



7 марта – № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал);

с 7 по 9 марта – № 7031 и 7030 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская;

7 и 9 марта – № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал);

9 марта – № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 и № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь трех вокзалов);

10 марта – № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал).

Кроме того, точечные изменения обещают внести в график движения электропоездов. Актуальные данные опубликуют на сайте ЦППК, разместят на станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 17 февраля по 24 марта. В частности, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Корректировки связаны с ремонтом на отдельных участках пути в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах.