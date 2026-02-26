Форма поиска по сайту

26 февраля, 13:42

Транспорт

Робот-пекарь "Блиндозер" приготовил для пассажиров метро более 1,4 тыс блинов на Масленицу

Фото: depositphotos/dar19.30

Робот-пекарь "Блиндозер" приготовил для пассажиров столичного метрополитена более 1,4 тысячи блинов на Масленицу. Итоги работы механического помощника подвел Дептранс в своем канале в мессенджере МАХ.

"В этом году отметить праздник можно было, не выходя из метро. Робот-пекарь готовил горячие блины на инфраструктуре 9 станций", – следует из поста.

Акция продолжалась всю масленую неделю. По итогам наиболее востребованной начинкой для блюда стала ветчина с сыром. При этом еще свыше 250 раз пассажиры заказывали специальный вкус "Московская Масленица".

Помимо этого, транспортное ведомство подготовило 500 промокодов на блины, которые смогли получить участники проекта "Город заданий", а также гости масленичных гуляний на речных вокзалах и в подземке.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы последовательно развиваем технологичные сервисы и внедряем новые форматы заботы о пассажирах. За Масленую неделю робот-пекарь в метро приготовил более 1 400 блинов. Это подтверждает востребованность проекта у москвичей и гостей столицы", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, поблагодарив всех воспользовавшихся "Блиндозером".

Масштабный фестиваль "Масленица" длился в столице с 13 по 22 февраля. Мероприятие, охватившее около 30 площадок города, стало одним из самых ярких событий в рамках проекта "Зима в Москве".

Гости фестиваля могли принять участие в народных гуляньях, спортивных активностях и ремесленных мастер-классах, а также поесть блинов, которые были приготовлены по рецептам со всей страны. Всего гостей приглашали попробовать более 50 видов авторских блинов. Кроме того, они приняли участие в кулинарных мастер-классах и увидели гастрономические поединки.

Более 50 видов блинов предложили гостям фестиваля "Масленица"

