Тишковец: сугробы в Москве превратятся в 5 миллионов кубометров воды весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордные по высоте сугробы, сформировавшиеся в Москве за зиму, весной при таянии превратятся примерно в 5 миллионов кубометров воды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его оценке, с учетом аномальной высоты снежного покрова, площади города и переувлажненной с осени почвы можно говорить о значительном объеме талой воды. Он уточнил, что в октябре и ноябре в Москве выпало на 25–43% больше осадков, чем обычно.

По словам Тишковца, такой объем воды сопоставим с 50-этажным небоскребом, полностью заполненным водой, 2 тысячами олимпийских бассейнов, 700 футбольными полями с уровнем воды в 1 метр, а также с десятой частью озера Селигер.

"При таком обильном снеготаянии жителей столичного региона, Центральной России и сопредельных регионов ждет бурное "пробуждение" водоемов и, как следствие, активное и опасное весеннее половодье", – предупредил специалист.

Синоптик также уточнил, что в марте температура будет близка к климатической норме, возможны две холодные волны арктического вторжения и заметное потепление в конце месяца. Апрель, по прогнозу, будет как минимум на 2 градуса теплее нормы.

Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 24 февраля. Его пик пришелся на ночь среды, 25-го числа. За этот период в столице выпало около 25% месячной нормы осадков. Рекордная высота сугробов составила 84 сантиметра.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве в непрерывном режиме. Организованы работы по погрузке и вывозу снежных масс. На территории Москвы и Подмосковья действует желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах.