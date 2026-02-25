Форма поиска по сайту

25 февраля, 09:18

Город

В Москве организованы работы по вывозу сформированных снежных валов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве в непрерывном режиме. Сейчас в столице организованы работы по погрузке и вывозу снежных масс, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В ведомстве напомнили, что осадки продолжат идти до конца дня среды, 25 февраля. С учетом их выпадения специалисты проводят механизированное прометание дорог и тротуаров, после чего обрабатывают их противогололедными реагентами.

Причем особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной инфраструктуры.

В мероприятиях задействована снегоуборочная и погрузочная техника, в связи с чем водителей призывают к осторожности и соблюдению ПДД.

Очередной снегопад накрыл мегаполис во вторник, 24 февраля. Пик непогоды пришелся на ночь на 25-е число. За этот период в Москве выпало около 25% месячной нормы осадков.

Несмотря на метель, погода в городе остается теплой. В частности, днем 25 февраля значения будут варьироваться между 1 и 3 градусами мороза. При этом оттепель придет в столичный регион с началом весны – 1 марта.

Накрывший Москву в феврале снегопад не побьет январский рекорд по осадкам

городпогодаЖКХ

