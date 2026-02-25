Форма поиска по сайту

25 февраля, 16:11

Политика
Daily Star: в России разрабатывают гиперзвуковую ракету мощнее "Орешника"

В России может появиться гиперзвуковая ракета мощнее "Орешника" – СМИ

Фото: министерство обороны РФ

Российские конструкторы создают новую гиперзвуковую ракету, которая по техническим характеристикам значительно превзойдет комплекс "Орешник". Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Daily Star.

По данным СМИ, ракета будет обладать уникальными скоростными параметрами, которые позволят достичь Лондона за 8 минут. Предполагается, что комплекс сможет нести 8 кинетических боеголовок и эффективно поражать защищенные объекты на глубине до 30 метров.

В данный момент основная работа инженеров направлена на повышение точности попадания, уточнили журналисты. Официального подтверждения о ходе испытаний или сроках принятия комплекса на вооружение нет. Однако западные аналитики уже выразили обеспокоенность по поводу новой российской разработки.

Между тем новый управляемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь-М2" превзошел по точности иностранные корректируемые боеприпасы. Его применение увеличивает скорость цикла: обнаружение – целеуказание – выстрел – уход, рассказали в госкорпорации "Ростех". Это позволяет расчету выполнить боевую задачу за 2–3 минуты.

