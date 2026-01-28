КНДР испытала крупнокалиберную РСЗО обновленного типа

Фото: depositphotos/trekandshoot

Северная Корея произвела опытную стрельбу из крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа с новой технологией. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".

Огневые испытания прошли во вторник, 27 января. Четыре снаряда поразили морскую мишень на расстоянии 358,5 километра.

В начале января СМИ сообщали о том, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Позже в Северной Корее заявили, что провели испытательные запуски гиперзвуковых ракет. Ракеты выпустили из Рекпхоского района Пхеньяна по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в Японском море. За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.