Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:56

Политика

КНДР испытала крупнокалиберную РСЗО обновленного типа

Фото: depositphotos/trekandshoot

Северная Корея произвела опытную стрельбу из крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа с новой технологией. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".

Огневые испытания прошли во вторник, 27 января. Четыре снаряда поразили морскую мишень на расстоянии 358,5 километра.

В начале января СМИ сообщали о том, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Позже в Северной Корее заявили, что провели испытательные запуски гиперзвуковых ракет. Ракеты выпустили из Рекпхоского района Пхеньяна по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в Японском море. За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика