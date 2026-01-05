Форма поиска по сайту

КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет

Фото: depositphotos/creisinger

Северная Корея провела испытательные запуски гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что испытания прошли 4 января. Ракеты выпустили из Рекпхоского района Пхеньяна по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в Японском море.

За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что данные испытания позволяют выполнить важную оборонно-техническую задачу.

О запуске ракет со стороны Северной Кореи 4 января сообщали военные ведомства Японии и Южной Кореи. Предварительно, снаряды упали в водах Японского моря.

В ноябре КНДР выпустила примерно 10 ракет в сторону северной части Желтого моря перед визитом главы Пентагона Пита Хегсета и министра обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком.

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

