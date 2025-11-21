Yonhap: военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Фото: 123RF.com/bumbledee

Военнослужащие КНДР пересекли границу с Южной Кореей, пишет RT со ссылкой на Yonhap.

"Северокорейские войска, действующие в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ), (19 ноября. – Прим. ред.) вновь нарушили военную демаркационную линию", – говорится в материале.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи отреагировали в соответствии с установленными процедурами. Однако детали предпринятых шагов в заявлении не уточнялись.

Ранее в КНДР заявили, что власти страны не намерены идти на переговоры с Южной Кореей, так как не видят значительных изменений в политике по отношению к Пхеньяну. Якобы Сеул продолжает думать об объединении путем "поглощения" Северной Кореи.

В августе госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердили свою приверженность цели по денуклеаризации КНДР. Они условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с "северокорейской проблемой", а также поддерживать совместную обороноспособность.