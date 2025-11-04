Yonhap: КНДР запустила ракеты во время визита Хегсета в демилитаризованную зону

Фото: 123RF.com/alonesdj

КНДР выпустила примерно 10 ракет в сторону северной части Желтого моря перед визитом главы Пентагона Пита Хегсета и министра обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военнослужащих.

Запуск ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) состоялся в понедельник, 3 ноября, примерно в 16:00 по местному времени (10:00 по московскому. – Прим. ред.). До прибытия Хегсета в лагерь Бонифас, который находится неподалеку от Совместной зоны безопасности в пределах демилитаризованной зоны, оставался час.

Также 10 снарядов было выпущено в субботу, 1 ноября, примерно в 15:00 по местному времени (09:00 по московскому. – Прим. ред.). Тогда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и председатель КНР Си Цзиньпин проводили переговоры в городе Кенчжу.

"Наши военные внимательно следят за различными действиями Северной Кореи в рамках устойчивой совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США и поддерживают потенциал и позицию, способные эффективно реагировать на любую угрозу", – заявили в объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ).

Журналисты при этом добавили, что запуски ракет со стороны КНДР не нарушают резолюций Совбеза ООН.

Хегсет находится в Южной Корее с 3 по 4 ноября. В рамках своего визита он должен посетить Совместную зону безопасности в Пханмунчжоме и демилитаризованную зону на межкорейской границе. Затем глава Пентагона поучаствует в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это произошло ночью 22 октября. По данным СМИ, данный запуск стал первым при новом президенте Южной Кореи.

