В каких больших спортивных событиях будут участвовать россияне в 2026 году

Наступающий 2026 год будет насыщен спортивными событиями высочайшего уровня. Что смотреть и за кого болеть, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Россияне на Олимпиаде, но не все

Пожалуй, наиболее значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Россияне, если тому не помешает политика, в Италию отправятся, пусть и в усеченном составе и нейтральном статусе. В частности, квоты уже завоевали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и другие. При этом местами доходит до смешного: Международный олимпийский комитет направил приглашение на Игры российскому ски-альпинисту Никите Филиппову (этот вид спорта дебютирует на будущей Олимпиаде), однако он рассказал "Спорт-Экспрессу", что за получение нейтрального статуса ему пришлось заплатить примерно полмиллиона рублей.

К сожалению, во многих других видах спорта россиян пока не допускают ни при каких условиях. Но, пожалуй, одно из главных разочарований не только для нас, но и для всего мира в целом – отсутствие в Италии олимпийской сборной по хоккею. В американском и канадском сегменте интернета лично мне не раз встречались ролики с прикидками потенциального состава российской "Красной машины", составленной из игроков НХЛ. Банда собиралась действительно зубодробительная (Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров...), поэтому многие фанаты давно требуют немедленно вернуть нашу страну на международную арену.

Но кто бы в итоге ни приехал в Италию, их могут ждать проблемы: по данным СМИ, готовность некоторых олимпийских объектов на момент декабря 2025 года оставляла желать лучшего. Например, хоккейного дворца, где еще и умудрились сделать площадку шириной на метр меньше, чем в НХЛ. Представители сборной Канады уже публично озвучили свое недоумение, как это вообще стало возможным, но, судя по всему, это не последние сюрпризы для участников главных игр четырехлетия.

Самый длинный ЧМ по футболу в истории

Фото: ТАСС/EPA/MARIO GUZMAN

Летом 2025 года состоится 23-й по счету чемпионат мира по футболу, который охватит сразу три страны – США, Канаду и Мексику. Он стал рекордным еще до своего начала: в частности, он продлится 39 дней (с 11 июня по 19 июля), чего ранее не было никогда, плюс на нем выступят сразу 48 сборных. Таким образом, зрители за это время увидят сразу 104 матча: правда, в России из-за разницы во времени многие из них выпадают на глубокую ночь.

Президент США Дональд Трамп не раз обещал публике лучшее зрелище в истории, ему же вторит и глава ФИФА Джанни Инфантино. Однако вне красивых речей все далеко не так гладко: по данным СМИ, болельщики жалуются на огромные цены на билеты, а новые миграционные правила Штатов, где пройдет большая часть игр, не позволят попасть в страну всем фанатам. Плюс ко всему некоторые проблемы при проведении матчей обнажил минувший Клубный чемпионат мира: в частности, удушающая жара, переносы игр на несколько часов из-за грозы даже где-то вдалеке (таковы требования американских законов), а также удручающе пустые трибуны на не самых привлекательных вывесках.

Сборная России к отбору на мундиаль не была допущена и продолжает находиться в международной изоляции. Пока команда Валерия Карпина планирует на 2026 год соперников по товарищеским матчам.

Грандиозный турнир UFC в Белом доме

Фото: legion-media.com/White House/ZUMA Press Wire/Daniel Torok

Пожалуй, самый популярный в мире промоушн в 2026 году продолжит радовать мощными вывесками практически на еженедельной основе, и в том числе с участием россиян. Однако одно конкретное событие выделяется на фоне остальных.

14 июня турнир UFC состоится не где-нибудь, а в Белом доме. Это своего рода подарок Трампу на день рождения, который он отметит в этот день. Теперь же американский лидер, как большой фанат единоборств, в беседе с журналистами задрал планку ожиданий, пообещав сразу восемь или даже девять титульных поединков в карде. С тем, что это вообще осуществимо, лично у меня большие сомнения, но глава UFC Дана Уайт наверняка придумает что-нибудь интересное.

В частности, не исключено, что именно там защиту титула в полусреднем весе впервые проведет Ислам Махачев. Забрав пояс в поединке с Джеком Делла Маддаленой, россиянин прямо сказал: "Открывайте Белый дом, мы идем". Ставки на то, что это в итоге случится, на мой взгляд, высоки.

Финалы больших турниров

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Традиционно новый год принесет нам горячие, скандальные, спорные, какие угодно развязки национальных и международных соревнований по игровым видам спорта.

Многие российские болельщики уже скучают по Мир Российской Премьер-лиге и Кубку России по футболу, которые вернутся после зимней паузы только в конце февраля 2026 года. Наверху таблицы все настолько плотно, что с защитой титула у действующего чемпиона страны "Краснодара" наверняка будут сложности.

Стабильная жара и в Континентальной хоккейной лиге, где, в отличие от футбола, есть лишь коротенькая новогодняя передышка. Предугадать, кто же попадет в финал Кубка Гагарина в этом сезоне, как всегда, крайне сложно – конкуренция в чемпионате очень высокая. Возьмет ли ярославский "Локомотив" второй трофей подряд, но уже во главе с Бобом Хартли? Поборется ли за титул кто-то из москвичей? Или в этом сезоне Кубок уедет на Восток? КХЛ никогда не отказывала зрителю в интриге.

В заокеанском хоккее, как мы уже обозначили во время разговора об Олимпиаде, россияне в своих командах наверняка будут в финале Кубка Стэнли. Кроме того, новую погоню продолжает форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который хочет дотянуться еще до одного достижения Уэйна Гретцки – 1 016 голов канадца в лиге с учетом плей-офф. Если это произойдет, хоккей смело можно закрывать, так как что-либо круче уже вряд ли произойдет.

Безусловно, нас ждет развязка еврокубкового сезона, венцом которой станет финал Лиги чемпионов в Будапеште 30 мая 2026 года. Да, российских клубов там нет, но россияне-то в европейских клубах есть. Как минимум, в плей-офф уже точно будет французский ПСЖ Матвея Сафонова, плюс неплохие шансы на продолжение борьбы у "Монако" Александра Головина.

Также российских болельщиков ждут большие соревнования по фигурному катанию и биатлону, финал баскетбольной Единой лиги ВТБ и многое другое. И будем надеяться, что в 2026 году международные спортивные федерации начнут еще более охотно допускать представителей нашей страны к крупным зарубежным турнирам.

