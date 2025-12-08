Сперцян стал лидером первой части сезона РПЛ по системе гол+пас

Российский футбол ушел на зимние каникулы: оставшиеся 12 туров Мир Российской Премьер-лиги пройдут весной 2026 года. В первой части сезона закрутилась мощная интрига, так как на чемпионство потенциально может претендовать сразу пять клубов. Об этом и других главных итогах летне-осеннего отрезка расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Расслоение в таблице

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

По итогам первых 18 туров РПЛ у нас старый новый "зимний чемпион": три года подряд к большому перерыву первым в таблице приходит "Краснодар". На сей раз набрав 40 очков, обогнав "Зенит" из Санкт-Петербурга на один балл. В первый раз "быки" в итоге не дошли до титула, уступив его сине-бело-голубым, во второй – команда Мурада Мусаева свое уже не упустила. Если южане не растеряют ту мощь, которую показали до перерыва, защита титула вполне реальна.

В то же время плотность наверху настолько высокая, что расстановка сил в теории может кардинально поменяться за первые два-три тура. Судите сами: у пока бронзового "Локомотива", который идет лучшим из московских клубов, 37 очков, у столичного ЦСКА – 36, а у сенсационной калининградской "Балтики", которая залетела в топ в первый же сезон после возвращения из Первой лиги, – 35. И я бы точно не стал списывать вышколенный боевой коллектив Андрея Талалаева со счетов в плане борьбы за чемпионство: многие до начала сезона вообще отправляли их на дно таблицы, а они выстрелили так, что дважды грохнули "Спартак", а также отобрали очки у "Краснодара", "Локомотива" и "Зенита". С последними тремя калининградцам еще встречаться весной, и если они не растеряют стальную хватку за время сборов, грандам мало не покажется.

"Спартак", к слову, закончил первую часть сезона на унылом шестом месте с 29 очками, отставая от лидера уже на 11 баллов. При этом идущий седьмым казанский "Рубин", в свою очередь, уступает красно-белым те же шесть очков, что демонстрирует серьезное расслоение среди участников чемпионата.

Но вот кто по-настоящему провалил летне-осеннюю кампанию, так это московское "Динамо": 10-е место и 21 очко – оглушительный удар по амбициям бело-голубых. От зоны стыковых матчей столичного гранда отделяет всего шесть очков. Пока же там обитают махачкалинское "Динамо" (15 баллов) и нижегородский "Пари НН" (14 очков). Причем последние сумели резко взлететь в таблице, одержав две победы в последних двух турах. В превью к сезону я писал, что будет интересно понаблюдать за работой главного тренера Алексея Шпилевского на берегах Волги, но пока его сложносочиненный футбол приживается со скрипом. Если бы не шесть очков на промежуточном финише, выбраться из подвала было бы гораздо сложнее. А так Шпилевский заставил поутихнуть разговоры об отставке и получил шанс более скрупулезно поработать над постановкой своей игры на сборах.

А вот в зоне прямого вылета пока обитают "Оренбург" (12 очков) и "Сочи" (9 очков). Клуб из курортного города в минувших 18 турах вообще показывал непонятно что: со стороны регулярно возникало ощущение, что в общем-то неплохие футболисты, собранные в команде, впервые видят друг друга и устраивают на поле хаос. Всего две победы и разница мячей 16–41 (худшая оборона РПЛ с большим отрывом) говорят сами за себя.

Падения с тренерских мостиков

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Из тех, кто начинал сезон во главе команд РПЛ, до зимних каникул добрались далеко не все.

Пионером в этом плане стал Александр Сторожук: грозненский "Ахмат", который он принял летом 2025 года, начал с четырех поражений в четырех матчах во всех турнирах, после чего терпение боссов клуба быстро лопнуло. В итоге специалист продержался в должности всего 50 дней. Ему на смену пришел зубр отечественной школы Станислав Черчесов, который в первом же матче победил дома "Зенит" 1:0 (к слову, на данный момент это единственное поражение петербуржцев в РПЛ). Но затем все пошло не так гладко – пусть и лучше, чем у предшественника (6 побед, 4 ничьи и 5 поражений). В итоге пока "Ахмат" Черчесова выше того же "Динамо" – восьмой в таблице и 22 очка.

Куда дольше терпели боссы "Сочи", которые не увольняли испанца Роберта Морено даже несмотря на чудовищные результаты и игру. По слухам, все упиралось в существенную компенсацию за расторжение контракта, но в итоге финансовые вопросы удалось-таки утрясти. Большие надежды возлагали на пришедшего ему на смену Игоря Осинькина, который прославился самобытными ярко атакующими "Крыльями Советов" и "Чертаново". Но пока собрать из "Сочи" хоть что-то боеспособное не подвластно даже ему, а ряд СМИ сообщили, будто руководство уже ищет ему замену. И вроде как на примете экс-главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич.

Смена тренера случилась и в "Оренбурге", где вместо начинавшего сезона Владимира Слишковича в октябре 2025 года пришел экс-наставник "КАМАЗа" Ильдар Ахметзянов. Работой в Набережных Челнах специалист давно доказал, что готов к шансу в элите, под его руководством уральцы смотрелись гораздо интереснее и вариативнее. Правда, на результатах это пока почти не сказывается – всего 1 одна победа в 7 матчах РПЛ. Но Ахметзянов – тренер для строительства долгосрочных проектов (в предыдущем клубе он отработал главным почти 5 лет), и базу он наверняка будет закладывать как раз зимой.

Почти синхронно с главными тренерами расстались "Спартак" и "Динамо", пойдя разными дорогами с Деяном Станковичем и Валерием Карпиным соответственно. Об этих отставках я подробно писал тут и здесь, но если вкратце: серб устраивал скандалы на бровке и не скрывал, что устал и хочет домой, а главный тренер сборной России, по официальной версии, решил сконцентрироваться на национальной команде. По неофициальной – несовпадение философии с подбором футболистов бело-голубых, а также напряженная атмосфера в раздевалке из-за жестких требований специалиста.

Ни того ни другого специалиста клубы на постоянной основе пока не заменили: первую часть сезона заканчивали временщики Вадим Романов в "Спартаке" и Ролан Гусев в "Динамо". Большинство экспертов склоняется к тому, что оба приставок и. о. не лишатся. Против них играет отсутствие самостоятельной работы, а уж на таком уровне и подавно, плюс доверенные им четыре матча во всех турнирах не удалось пройти с 100-процентным показателем побед. В любом случае – кто возглавит "Спартак" и "Динамо" – вопрос, который будет решен до Нового года.

Последняя на данный момент отставка оказалась малопрогнозируемой: после заключительного матча в 2025 году об уходе объявил главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев. Человека, который при довольно скромных возможностях состава пусть и не с самой яркой игрой, но держал клуб в элите и периодически кусал топ-соперников. Но фанаты, видимо, хотели большего и начали в открытую протестовать против Биджиева. Проиграв дома "Пари НН" в 18-м туре 0:1, клуб рассказал об отставке.

В соцсетях "Динамо" уже успели поблагодарить тренера за работу, однако затем появилось интригующее заявление гендира бело-голубых Шамиля Газизова.

"Хасанби Эдуардович объявил о своем решении. Клуб принял это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни", – сказал Газизов.

Посему формально шестая отставка у нас есть, но вот чем закончится эта история – вопрос все еще открытый.

Главные герои

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Лидером бомбардирской гонки по итогам 18 туров стал полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, наколотивший целых 11 голов. В спину ему неожиданно дышит одна из главных ударных сил "Балтики" – колумбийский нападающий Брайан Хиль, у которого в активе 10 голов (пусть и 4 – с пенальти). Тройку же замыкает албанский форвард "Рубина" Мирлинд Даку, наколотившего 9 мячей.

Волшебные ассистентские перформансы подарил нам капитал и лидер "Краснодара" Эдуард Сперцян. Армянский полузащитник, который так и не уехал в Европу минувшим летом, был в огне, раздав 12 голевых передач. Да еще и забив 8 раз, благодаря чему на данный момент является лучшим по системе гол+пас. У его ближайшего преследователя – Алексея Батракова – 6 ассистов. Во многом такое преимущество Сперцяна вырисовалось за счет блестящих розыгрышей "быками" стандартных положений, за которые почти безраздельно отвечает Эдо.

Среди тренеров мои личные фавориты первой части сезона – наставник "Балтики" Андрей Талалаев и рулевой ЦСКА Фабио Челестини. Первый построил в Калининграде машину по нейтрализации сильных качеств соперника, которая при этом не забывает очень больно колоть оппонентов в атаке. В итоге у "Балтики" лучшая оборона во всей лиге – всего 7 пропущенных мячей, забитых – 24, а на ведущих игроков уже замахиваются топ-клубы.

Но если Талалаев строил "Балтику" еще со времен Первой лиги, то вот Челестини попал в российский чемпионат за считаные дни до старта сезона после внезапной отставки Марко Николича. Да еще и с минимальным по размеру штабом. Но швейцарец взял Суперкубок в первом же матче, обыграв "Краснодар", проапгрейдил "армейскую" молодежь и выжал из состава, которому остро не хватает глубины, максимум, запрыгнув на четвертое место с отставанием от лидера всего на 4 очка. И это с нападающими, которые практически перестали забивать, тогда как у конкурентов за чемпионство в передней линии собраны гораздо более сильные бомбардиры.

Насколько известно, работа по поиску качественного страйкера идет, а Челестини в плане усиления пользуется полной поддержкой руководства. И если форвард, который реально добавит команде голов, будет найден, а швейцарец не завалит подготовку на сборах (что довольно часто случается с иностранными тренерами, которые к такой длинной паузе в сезоне не привыкли), ЦСКА имеет реальные шансы на жесткую конкуренцию за титул.

При этом невозможно пройти мимо еще двух специалистов. Первый – главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. Защищать титул намного сложнее, чем завоевывать, но то, как он и его штаб подготовили команду к первой части сезона, – блеск. Действующий чемпион одержал больше всех побед (12) во многом за счет узкой обоймы игроков, в которой взаимодействия отлажены почти до идеального, блестящей физической готовности и праймовой формы своих лидеров.

Второй – наставник "Локомотива" Михаил Галактионов. Специалист, который осенью продлил контракт с клубом до конца 2028 года, в очередной раз доказывает, что добиваться успеха можно и без вороха легионеров. Опираясь на российский костяк, "железнодорожники" стали самой результативной командой лета-осени в РПЛ (39 голов), а до лидирующего "Краснодара" – всего три очка. Более того, красно-зеленые – один из трех клубов, которые проиграли в чемпионате всего один раз. Остальные два – "Зенит" и "Балтика".

Однако Галактионов рискует столкнуться с серьезной проблемой, если история с капитаном "Локомотива" Дмитрием Бариновым закончится расставанием последнего с родным клубом. А пока, по слухам, все к этому идет: стороны не могут договориться о новом контракте, который заканчивается будущим летом, а на горизонте маячит переход в ЦСКА. Причем при ряде условий – уже в зимнюю паузу. "Локо" с Бариновым и без – две большие разницы, а "армейцы" могут получить очень серьезное усиление в проблемную опорную зону. Официальные новости по этому поводу тоже наверняка будут в самое ближайшее время.

