Романов и Гусев отказались комментировать свое будущее после матча "Спартака" и "Динамо"

6 декабря московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью 1:1 в матче 18 тура Мир Российской Премьер-лиги. Причем и в чужие ворота, и в свои забивали исключительно бело-голубые. Более того, старейшее дерби страны ознаменовалось битвой двух и. о. главного тренера – Вадима Романова и Ролана Гусева. Обо всем подробнее расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (1:0)

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Голы: Осипенко, 19 (автогол) – Сергеев, 61.

"Спартак": Максименко, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Жедсон, Барко, Солари (Мартинс, 74), Маркиньос (Зобнин, 60), Угальде (Гарсия, 80).

"Динамо": Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко (Касерес, 46), Маричаль, Фомин, Бителло, Сергеев, Нгамале, Гладышев (Маухуб, 57), Тюкавин (Миранчук, 75).

Предупреждения: Нгамале, 54; Маркиньос, 56; Касерес, 66; Дмитриев, 83; Маричаль, 90+.

Уникальный случай для старейшего дерби страны – противостояние двух исполняющих обязанности главных тренеров. "Спартак" и "Динамо" почти синхронно расстались с Деяном Станковичем и Валерием Карпиным, после чего временно их посты достались Вадиму Романову и Ролану Гусеву соответственно.

На своих креслах они все же вряд ли задержатся. Несмотря на победы Романова в дерби над ЦСКА в чемпионате и "Локомотивом" в Кубке, руководство красно-белых, по слухам, все же ориентируется на иностранный тренерский рынок. Плюс хорошую серию Вадима Юрьевича подпортил неудачный вояж в Калининград в гости к "Балтике" (0:1).

С Роланом Гусевым еще сложнее: после его назначения член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин на опубликованном клубом видео дал слово офицера, что тренер избавится от приставки и.о. в случае четырех побед в оставшихся играх до зимней паузы. Начали бело-голубые эту серию ярко, разгромив махачкалинское "Динамо" (3:0), а вот затем было поражение от "Зенита" в Кубке (0:1) и от "Ахмата" в чемпионате (1:2). Плюс на Гусева в последние дни обрушилась волна критики после серии его неоднозначных высказываний в адрес некоторых членов тренерского штаба Карпина. В итоге Ролану Александровичу пришлось извиняться за свои слова публично.

К последнему матчу перед длинной зимней паузой "Спартак" шел на шестом месте с 28-ю очками, "Динамо" – аж на 11-м с 20-ю. Причем от зоны стыковых игр за право остаться в элите бело-голубых отделяло всего 5 баллов. Казалось бы, и у тех, и у других должно быть запредельное желание проявить себя и показать, чего стоят на самом деле. По итогу же начало встречи получилось максимально сонным.

Если у Романова в составе практически не было сюрпризов, то вот Гусев удивил сверхатакующим вариантом схемы 4–3–3 с форвардом Иваном Сергеевым в роли центрального полузащитника. Но даже с такой мощной группой "Динамо" до перерыва выглядело в атаке бледно: на 6-й минуте Тюкавин сумел забить после розыгрыша аута, но там был зафиксирован офсайд (пусть и спорный), после чего у ворот Александра Максименко не было создано вообще ничего.

"Спартак" на фоне соперника смотрелся бодрее, но тоже не сказать, что на высоких скоростях. При этом красно-белые нащупали прореху "Динамо" на левом фланге обороны, через которую и разыграли голевую атаку на 19-й минуте. Вингер хозяев Пабло Солари одним движением убрал с пути защитника Роберто Фернандеса и прострелил в центр, а Максим Осипенко неудачно подставил ногу и срезал в свои ворота – 1:0.

Других каких-либо примечательных событий в первом тайме в общем-то и не было. Много борьбы при не особо резвом темпе – явно не то, что публика хотела увидеть в дерби. Да еще и после роскошных мероприятий, которые были организованы на домашнем стадионе "Спартака" в память о легенде клуба Никите Симоняне, ушедшего из жизни 23 ноября.

Только после перерыва команды по-настоящему взялись за дело. Скорости заметно выросли, а количество опасных моментов начало потихоньку расти. При этом намного лучше выглядело уже "Динамо": Гусев перешел на более привычную схему с двумя нападающими, передвинув Сергеева обратно на родную позицию, после чего дело сразу пошло на лад. В итоге именно он сравнял счет на 61-й минуте, замкнув прострел Дмитрия Скопинцева с пары метров до ворот – 1:1.

На это "Спартак" ответил двумя попытками соорудить "сухой лист" в исполнении Эсекьеля Барко, но в первом случае мяч из ворот вынес Хуан Касерес, а во втором створ прикрыл руками голкипер бело-голубых Андрей Лунев. После этого была парочка интересных подходов без хорошего акцентированного удара. Красно-белые по сравнению с самими же собой образца первого тайма выглядели не так убедительно, да еще и нанесли всего один удар в створ за весь матч при восьми попытках.

А вот у "Динамо" в последствии отменили второй гол: после розыгрыша штрафного Сергеев подвесил свечу, в суматохе мяч оказался у Николаса Маричаля, и защитник спокойно расстрелял створ. Но тут главному арбитру встречи Иналу Танашеву позвонили из VAR-комнаты и попросили оценить эпизод в момент подачи Бителло со стандарта. Нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб был в офсайде, а мяч в полете, судя по всему, коснулся его головы. Это прямое влияние на эпизод, а значит, взятие ворот не может быть засчитано, – по крайней мере, так рассудили арбитры.



Фото: РИА Новости/Максим Блинов

У марокканца в самой концовке был еще момент, чтобы все-таки победить: Маухуб сумел продраться через защитников и покатил в дальний, но не попал. На том и. о. и разошлись, расписав мировую перед самым отпуском. А уж в каком качестве они оттуда вернутся, доподлинно пока неизвестно. Разве что вырисовываются перспективы по Ролану Гусеву, которому надо было выиграть 4 матча для шанса остаться, а в итоге победа была только в одном.

Временный рулевой "Динамо" отметил в эфире "Матч ТВ", что дал втык своей команде в раздевалке за первый тайм, а футболисты не разобрались в тренерских задумках. Как только вернулись к привычным 4–4–2 во втором, все сразу пошло на лад, подчеркнул Гусев. Решение с Сергеевым в середине поля, где он, как выяснилось, в последний раз играл в детстве, специалист тоже прокомментировал.





Ролан Гусев и. о. главного тренера московского "Динамо" Миранчук только начал тренироваться, практически месяц он залечивал травму. Из опорников у нас был только Фомин, Данил Глебов провел лишь одну тренировку. Некоторым пришлось играть не на профильных позициях, и это вызывало сложности. Понимал, что у Сергеева не получалось, и когда его перевели вперед, пошла другая игра.

"По отмененным голам нечего обсуждать, это уже история. Какую оценку поставил бы "Динамо" за год? Если команда идет в середине таблицы, конечно, неудовлетворительно. По моему будущему клуб все объявит. Хотел бы я стать главным тренером? А кто-то бы не хотел?", – подчеркнул Гусев.

При этом уже после игры нашелся как минимум один футболист "Динамо", который за этого специалиста биться не готов. Пропавший с радаров при Гусеве полузащитник Денис Макаров в беседе со "Спорт-Экспрессом" подбирать выражения не стал.

"При этом тренерском штабе буду просить уйти из клуба. Ноль минут за четыре игры – ноль респекта и ноль уважения. Аренда или трансфер, будем обсуждать. Все зависит от того, каким будет тренерский штаб", – заявил игрок.

В стане "Спартака" по крайней мере публично таких ультиматумов никто не выдвигал. При этом сам и.о. главного тренера Вадим Романов рассказал журналистам, что испытывает чувство разочарования из-за недобора очков в течение года.





Вадим Романов и.о. главного тренера "Спартака" Мы создали сегодня достаточно много моментов, были хорошие подходы, из которых можно было выжимать забитые мячи. Есть над чем работать, это 100 процентов. То количество моментов, которое мы создали, нужно воплощать в голы.

"Какие перспективы для меня в будущем? Только закончилась игра, я думаю о ней. "Спартак" – это команда, где ставятся максимальные задачи. То место, где мы находимся, никого не удовлетворяет", – констатировал специалист.

Теперь у команды Романова 29 очков, чего, конечно, не хватает для подъема с шестого места. Причем если идущая пятой "Балтика" выиграет в воскресенье у "Крыльев Советов", отрыв между ней и красно-белыми вырастет аж до шести баллов. А вот подопечные Гусева, набрав 21 очко, все же перепрыгнули с 11-й на 10-ю строчку, сравнявшись с "Ростовом". Результаты этой части сезона для двух топ-клубов, мягко говоря, не очень.

Перед длинной паузой в 18-м туре РПЛ остался еще один игровой день, и завершится он суперпротивостоянием фактически за звание "зимнего чемпиона" – "Краснодар" против ЦСКА на поле южан. А вот "Спартак" и "Динамо" отправляются в отпуск, где можно спокойно подумать, как жить дальше.

