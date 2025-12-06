Романов и Гусев отказались комментировать свое будущее после матча "Спартака" и "Динамо"

6 декабря московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью 1:1 в матче 18 тура Мир Российской Премьер-лиги. Причем и в чужие ворота, и в свои забивали исключительно бело-голубые. Более того, старейшее дерби страны ознаменовалось битвой двух и. о. главного тренера – Вадима Романова и Ролана Гусева. Обо всем подробнее расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: Осипенко, 19 (автогол) – Сергеев, 61.
"Спартак": Максименко, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Жедсон, Барко, Солари (Мартинс, 74), Маркиньос (Зобнин, 60), Угальде (Гарсия, 80).
"Динамо": Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко (Касерес, 46), Маричаль, Фомин, Бителло, Сергеев, Нгамале, Гладышев (Маухуб, 57), Тюкавин (Миранчук, 75).
Предупреждения: Нгамале, 54; Маркиньос, 56; Касерес, 66; Дмитриев, 83; Маричаль, 90+.
Уникальный случай для старейшего дерби страны – противостояние двух исполняющих обязанности главных тренеров. "Спартак" и "Динамо" почти синхронно расстались с Деяном Станковичем и Валерием Карпиным, после чего временно их посты достались Вадиму Романову и Ролану Гусеву соответственно.
На своих креслах они все же вряд ли задержатся. Несмотря на победы Романова в дерби над ЦСКА в чемпионате и "Локомотивом" в Кубке, руководство красно-белых, по слухам, все же ориентируется на иностранный тренерский рынок. Плюс хорошую серию Вадима Юрьевича подпортил неудачный вояж в Калининград в гости к "Балтике" (0:1).
С Роланом Гусевым еще сложнее: после его назначения член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин на опубликованном клубом видео дал слово офицера, что тренер избавится от приставки и.о. в случае четырех побед в оставшихся играх до зимней паузы. Начали бело-голубые эту серию ярко, разгромив махачкалинское "Динамо" (3:0), а вот затем было поражение от "Зенита" в Кубке (0:1) и от "Ахмата" в чемпионате (1:2). Плюс на Гусева в последние дни обрушилась волна критики после серии его неоднозначных высказываний в адрес некоторых членов тренерского штаба Карпина. В итоге Ролану Александровичу пришлось извиняться за свои слова публично.
К последнему матчу перед длинной зимней паузой "Спартак" шел на шестом месте с 28-ю очками, "Динамо" – аж на 11-м с 20-ю. Причем от зоны стыковых игр за право остаться в элите бело-голубых отделяло всего 5 баллов. Казалось бы, и у тех, и у других должно быть запредельное желание проявить себя и показать, чего стоят на самом деле. По итогу же начало встречи получилось максимально сонным.
Если у Романова в составе практически не было сюрпризов, то вот Гусев удивил сверхатакующим вариантом схемы 4–3–3 с форвардом Иваном Сергеевым в роли центрального полузащитника. Но даже с такой мощной группой "Динамо" до перерыва выглядело в атаке бледно: на 6-й минуте Тюкавин сумел забить после розыгрыша аута, но там был зафиксирован офсайд (пусть и спорный), после чего у ворот Александра Максименко не было создано вообще ничего.
"Спартак" на фоне соперника смотрелся бодрее, но тоже не сказать, что на высоких скоростях. При этом красно-белые нащупали прореху "Динамо" на левом фланге обороны, через которую и разыграли голевую атаку на 19-й минуте. Вингер хозяев Пабло Солари одним движением убрал с пути защитника Роберто Фернандеса и прострелил в центр, а Максим Осипенко неудачно подставил ногу и срезал в свои ворота – 1:0.
Других каких-либо примечательных событий в первом тайме в общем-то и не было. Много борьбы при не особо резвом темпе – явно не то, что публика хотела увидеть в дерби. Да еще и после роскошных мероприятий, которые были организованы на домашнем стадионе "Спартака" в память о легенде клуба Никите Симоняне, ушедшего из жизни 23 ноября.
Только после перерыва команды по-настоящему взялись за дело. Скорости заметно выросли, а количество опасных моментов начало потихоньку расти. При этом намного лучше выглядело уже "Динамо": Гусев перешел на более привычную схему с двумя нападающими, передвинув Сергеева обратно на родную позицию, после чего дело сразу пошло на лад. В итоге именно он сравнял счет на 61-й минуте, замкнув прострел Дмитрия Скопинцева с пары метров до ворот – 1:1.
На это "Спартак" ответил двумя попытками соорудить "сухой лист" в исполнении Эсекьеля Барко, но в первом случае мяч из ворот вынес Хуан Касерес, а во втором створ прикрыл руками голкипер бело-голубых Андрей Лунев. После этого была парочка интересных подходов без хорошего акцентированного удара. Красно-белые по сравнению с самими же собой образца первого тайма выглядели не так убедительно, да еще и нанесли всего один удар в створ за весь матч при восьми попытках.
А вот у "Динамо" в последствии отменили второй гол: после розыгрыша штрафного Сергеев подвесил свечу, в суматохе мяч оказался у Николаса Маричаля, и защитник спокойно расстрелял створ. Но тут главному арбитру встречи Иналу Танашеву позвонили из VAR-комнаты и попросили оценить эпизод в момент подачи Бителло со стандарта. Нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб был в офсайде, а мяч в полете, судя по всему, коснулся его головы. Это прямое влияние на эпизод, а значит, взятие ворот не может быть засчитано, – по крайней мере, так рассудили арбитры.
У марокканца в самой концовке был еще момент, чтобы все-таки победить: Маухуб сумел продраться через защитников и покатил в дальний, но не попал. На том и. о. и разошлись, расписав мировую перед самым отпуском. А уж в каком качестве они оттуда вернутся, доподлинно пока неизвестно. Разве что вырисовываются перспективы по Ролану Гусеву, которому надо было выиграть 4 матча для шанса остаться, а в итоге победа была только в одном.
Временный рулевой "Динамо" отметил в эфире "Матч ТВ", что дал втык своей команде в раздевалке за первый тайм, а футболисты не разобрались в тренерских задумках. Как только вернулись к привычным 4–4–2 во втором, все сразу пошло на лад, подчеркнул Гусев. Решение с Сергеевым в середине поля, где он, как выяснилось, в последний раз играл в детстве, специалист тоже прокомментировал.
"По отмененным голам нечего обсуждать, это уже история. Какую оценку поставил бы "Динамо" за год? Если команда идет в середине таблицы, конечно, неудовлетворительно. По моему будущему клуб все объявит. Хотел бы я стать главным тренером? А кто-то бы не хотел?", – подчеркнул Гусев.
При этом уже после игры нашелся как минимум один футболист "Динамо", который за этого специалиста биться не готов. Пропавший с радаров при Гусеве полузащитник Денис Макаров в беседе со "Спорт-Экспрессом" подбирать выражения не стал.
"При этом тренерском штабе буду просить уйти из клуба. Ноль минут за четыре игры – ноль респекта и ноль уважения. Аренда или трансфер, будем обсуждать. Все зависит от того, каким будет тренерский штаб", – заявил игрок.
В стане "Спартака" по крайней мере публично таких ультиматумов никто не выдвигал. При этом сам и.о. главного тренера Вадим Романов рассказал журналистам, что испытывает чувство разочарования из-за недобора очков в течение года.
"Какие перспективы для меня в будущем? Только закончилась игра, я думаю о ней. "Спартак" – это команда, где ставятся максимальные задачи. То место, где мы находимся, никого не удовлетворяет", – констатировал специалист.
Теперь у команды Романова 29 очков, чего, конечно, не хватает для подъема с шестого места. Причем если идущая пятой "Балтика" выиграет в воскресенье у "Крыльев Советов", отрыв между ней и красно-белыми вырастет аж до шести баллов. А вот подопечные Гусева, набрав 21 очко, все же перепрыгнули с 11-й на 10-ю строчку, сравнявшись с "Ростовом". Результаты этой части сезона для двух топ-клубов, мягко говоря, не очень.
Перед длинной паузой в 18-м туре РПЛ остался еще один игровой день, и завершится он суперпротивостоянием фактически за звание "зимнего чемпиона" – "Краснодар" против ЦСКА на поле южан. А вот "Спартак" и "Динамо" отправляются в отпуск, где можно спокойно подумать, как жить дальше.