Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 18:45

Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Четыре пассажира автобуса и два пассажира легковушки, включая ребенка, пострадали в ДТП в Электростали, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 7 декабря около 17:10 на улице Корешкова. Водитель, управляя автобусом, столкнулся с легковым автомобилем "Вольво".

"В настоящее время четверо пассажиров автобуса, а также двое пассажиров легковушки, в том числе несовершеннолетний 2013 года рождения, обратились за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее водитель сбил 10-летнего мальчика на самокате на пешеходном переходе в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Ребенка госпитализировали. Прокуратура выясняет обстоятельства аварии.

Читайте также


происшествияДТП

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика