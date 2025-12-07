Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Четыре пассажира автобуса и два пассажира легковушки, включая ребенка, пострадали в ДТП в Электростали, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 7 декабря около 17:10 на улице Корешкова. Водитель, управляя автобусом, столкнулся с легковым автомобилем "Вольво".

"В настоящее время четверо пассажиров автобуса, а также двое пассажиров легковушки, в том числе несовершеннолетний 2013 года рождения, обратились за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

