Водитель иномарки насмерть сбил женщину в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ЧП произошло в районе дома 1 на Высокой улице. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

До этого пешеход погиб в результате ДТП на Чечерском проезде в ТиНАО. По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti в районе дома 51 наехал на пешехода, который двигался по проезжей части во второй полосе.

В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются.

