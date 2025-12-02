Пешеход погиб в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пешеход погиб в результате ДТП на Чечерском проезде в ТиНАО, сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti в районе дома 51 наехал на пешехода, который двигался по проезжей части во второй полосе.

"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ГАИ.

Ранее в ТиНАО в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла в селе Ознобишино на Варшавском шоссе.

По данным столичного Дептранса, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с другими транспортными средствами. В результате движение в сторону центра было затруднено.