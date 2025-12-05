Африканские пингвины могут вымереть к 2036 году

Фото: 123RF.com/picoco

Африканские пингвины могут полностью исчезнуть уже к 2036 году на фоне быстрого сокращения их численности. Об этом говорится в совместном докладе министерства лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды ЮАР и Эксетерского университета.

В документе отмечается, что за последние три десятилетия популяция вида уменьшилась примерно на 95%, и ученые считают, что он оказался на грани вымирания.

Авторы исследования объясняют, что главной угрозой стал затяжной голод, вызванный исчезновением сардин и анчоусов – основной пищи пингвинов – в ряде традиционных районов их гнездования у побережья ЮАР и Намибии. Причины ухода рыбы пока до конца не ясны.

Только в период с 2004 по 2011 год в ЮАР от голода погибли свыше 60 тысяч пингвинов. Сейчас в дикой природе на территории Африки осталось около 20 тысяч особей. В экологической организации BirdLife South Africa предупредили, что при нынешних темпах сокращения популяция исчезнет в течение ближайших лет.

Африканские пингвины, живущие в ЮАР и Намибии, заметно меньше антарктических. Их вес составляет 2,2–3,5 килограмма при росте до 70 сантиметров. В поисках пищи птицы способны преодолевать до 120 километров. В среднем они живут около 10 лет, а основными природными угрозами для них являются акулы, морские котики, крупные обезьяны и чайки, нападающие на птенцов.

Ранее ученые сообщили, что Земля достигла критического переломного момента из-за выбросов парниковых газов, что вызвало массовое вымирание коралловых рифов.

По данным доклада, подготовленного 23 специалистами из 160 стран, разрушение тропических рифов ставит под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей. Кораллы служат домом для четверти всех морских видов и считаются одними из самых уязвимых экосистем перед глобальным потеплением.