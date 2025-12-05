Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 18:20

Политика

Путин встретился с президентом Индии Мурму

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился в Президентском дворце Индии с главой государства Драупади Мурму. После встречи также состоится прием, который завершит серию протокольных мероприятий.

Российский лидер прибыл в Индию с двухдневным визитом 4 декабря. Он провел переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди.

Путин охарактеризовал отношения Москвы и Нью-Дели в области военно-технического взаимодействия как очень доверительные. Президент указал, что сейчас у стран возникают новые направления для сотрудничества.

В свою очередь, премьер Индии отметил, что визит российского лидера имеет историческое значение, так как ровно 25 лет назад Путин впервые посетил страну в качестве президента России и изложил основы стратегического партнерства двух государств.

Из совместного заявления, которое было согласовано позже, также следует, что Путин пригласил Моди поучаствовать в XXIV ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в России в следующем году.

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве

Читайте также


властьполитика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика