Путин встретился с президентом Индии Мурму

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился в Президентском дворце Индии с главой государства Драупади Мурму. После встречи также состоится прием, который завершит серию протокольных мероприятий.

Российский лидер прибыл в Индию с двухдневным визитом 4 декабря. Он провел переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди.

Путин охарактеризовал отношения Москвы и Нью-Дели в области военно-технического взаимодействия как очень доверительные. Президент указал, что сейчас у стран возникают новые направления для сотрудничества.

В свою очередь, премьер Индии отметил, что визит российского лидера имеет историческое значение, так как ровно 25 лет назад Путин впервые посетил страну в качестве президента России и изложил основы стратегического партнерства двух государств.

Из совместного заявления, которое было согласовано позже, также следует, что Путин пригласил Моди поучаствовать в XXIV ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в России в следующем году.