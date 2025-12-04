04 декабря, 19:37Политика
Путин заявил, что Россия делится оборонными технологиями с Индией
Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
Россия не просто продает оборонные технологии, а делится ими с Индией. Об этом заявил Владимир Путин в интервью каналу India Today.
"Это очень редкая вещь в сфере военного сотрудничества", – отметил российский лидер, добавив, что это также говорит об уровне доверия между странами и народами.
Кроме того, президент напомнил, что Индия производит танки Т-90. Он подчеркнул, что они считаются одними из лучших в мире.
Посещение Путиным India Today состоялось в рамках его государственного визита в Индию, который продлится до 5 декабря. Президент прибыл в Нью-Дели по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди.
В МИД Индии отмечали, что визит Путина позволит оценить прогресс в отношениях Москвы и Нью-Дели, а также определит дальнейшие ориентиры для укрепления "особого привилегированного" стратегического партнерства двух стран.
