ДТП в ТиНАО произошло в результате потери управления водителем такси

Авария в ТиНАО произошла из-за потери управления водителем такси, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, таксист выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с маршрутным транспортным средством. Пострадавшим, в том числе ребенку, уже оказана необходимая медицинская помощь.

В ведомстве добавили, что установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

ДТП произошло 13 марта на Калужском шоссе в районе поселения Десна. В результате аварии пострадали 7 человек, включая 2-летнюю девочку.

Из-за случившегося были перекрыты две полосы дорожного движения в сторону столицы. На место случившегося выехали сотрудники экстренных служб города, в том числе дежурный санитарный вертолет. С его помощью эвакуировали пострадавшего ребенка.

