26 марта, 08:15

Транспорт

Маршруты трамваев изменились в центре столицы из-за ремонтных работ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Маршруты движения трамваев изменили в центре Москвы на время оперативных ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, трамвай А следует от МЦД Калитники через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка. Также трамвай № 3 пройдет от метро "Чертановская" через Серпуховскую Заставу до Серпуховского Вала, а № 39 – от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

При этом первый Московский трамвайный диаметр Т1 (метро "Университет" – Метрогородок) благодаря автономным трамваям работает без изменений.

Кроме того, в четверг, 26 марта, в центре и на западе столицы возможны локальные перекрытия. Водителям рекомендовали не выезжать в часы разъездов: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:30, а также добавить запас времени к поездке. Если есть возможность, лучше перенести выезд на авто в районы перекрытий на другой день – это сэкономит время.

Москвичей предупредили о возможном перекрытии движения в городе 26 марта

