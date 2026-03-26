Встреча для школьников и их родителей пройдет в центре "Профессии будущего"

В центре "Профессии будущего" подготовили профориентационное мероприятие "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка", для девятиклассников и их родителей. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоится 28 марта в центре "Профессии будущего" по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Для участия нужна предварительная регистрация.

На встрече школьникам расскажут о популярных профессиях, актуальных направлениях на рынке труда и возможностях, которые открывают московские колледжи. В качестве спикеров приглашены карьерные наставники, эксперты рынка труда, а также представители профессиональных организаций.

По словам руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрея Тарасова, в центре подросткам рассказывают о специальностях с помощью передовых технологий. Для этого там есть VR-тренажеры и 5D-кинотеатр. Также участникам предлагается пройти специальный тест.

Тарасов отметил, что такие меры помогут школьникам определиться с будущей профессией, которая им понравится. При этом специальность будет учитывать потребности экономики.

В ходе встречи ученики школ и родители узнают о растущих отраслях экономики города и о стереотипах, не позволяющих определиться со специальностью. Также там будет представлена информация о зарплатах и возможностях карьерного роста для начинающих специалистов.

Кроме того, пройдет и мероприятие "Знакомьтесь, это ваш колледж", в рамках которого руководители столичных колледжей расскажут о возможностях, которые откроются перед подростками после поступления. Например, около 70% учебного времени занимают практические занятия, а после выпуска молодым людям помогают с трудоустройством.

Также главы крупных столичных компаний предоставят информацию о вакансиях для молодых людей, социальном пакете и зарплате. Помимо этого, они расскажут, как новым сотрудникам предприятий помогают адаптироваться.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в предпрофессиональных классах столичных школ в этом учебном году числятся 47 тысяч старшеклассников. Там они не только углубленно изучают профильные предметы, но и работают в лабораториях вузов и научных центров, консультируются с учеными и знакомятся с реальным производством.