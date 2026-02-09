Форма поиска по сайту

09 февраля, 13:15

Общество

Более 25 тыс московских школьников прошли посвящение в будущие специалисты

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 25 тысяч учеников 10-х предпрофессиональных классов прошли посвящение в будущие специалисты в вузах. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Ребята посетили лаборатории, симуляционные центры и креативные полигоны. В частности, ученики инженерных и IT-классов побывали в МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИУ "МИЭТ" и МФТИ. Учащимся показали уникальное оборудование, а также организовали для них встречи с представителями госкорпорации "Росатом", ассоциации "Гидроэнергетика России" и компании "1С".

Будущие врачи посетили Сеченовский университет, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Российский университет медицины и другие учреждения, где готовят специалистов медицинского и естественно-научного профиля.

Школьники поучаствовали в мастер-классах по медицинской кибернетике и электронной микроскопии, а также другим направлениям. Более того, они пообщались с ведущими врачами московских больниц и поликлиник.

Ученики предпринимательских классов прошли посвящение в НИУ ВШЭ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, РАНХиГС, Финансовом университете и других профильных вузах. Ребята поучаствовали в бизнес-играх, занятиях по менеджменту, управлению, экономике и финансам, а также поговорили с ведущими бизнесменами.

Для учащихся медиаклассов посвящение организовали в МГИМО, МГУ имени М. В. Ломоносова и Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина. Там им рассказали, как работать с текстом, звуко- и видеозаписью. Кроме того, школьники посетили практикумы по медиакоммуникациям, сценической речи и другим навыкам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что IT-направление в предпрофессиональных классах находится на пике популярности. По его данным, в 2025 году появилось 178 таких классов. В них учатся около 10,4 тысячи старшеклассников, что в 10 раз больше, чем в 2019-м, когда проект только стартовал.

"Новости дня": в Москве расширена программа профориентации

образованиеобществогород

