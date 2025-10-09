Рекомендации профориентационных мероприятий для школьников появились в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Рекомендации профориентационных мероприятий для учащихся появились в "Московской электронной школе" (МЭШ), сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Как рассказали в департаменте, рекомендации создаются на основе предпочтительных отраслей, а также подходящих для школьников специальностей и колледжей, выявленных по результатам профориентационного тестирования.

После регистрации мероприятия отображаются в расписании электронного дневника. Родители смогут посмотреть все рекомендации для ребенка, список событий и историю их посещений.

Ознакомиться с рекомендациями, а также историей посещения профессиональных проб, экскурсий у работодателей и дней открытых дверей в колледжах можно в разделе "Моя профессия" сервиса "Портфолио учащегося" на сайте МЭШ и в приложении "Дневник МЭШ".

В сервисе "Портфолио учащегося" есть информация об успехах школьника в учебе, исследовательской деятельности, олимпиадах и других мероприятиях. Ученикам он позволяет получить советы по выбору кружков и секций, школьникам с 5-го по 9-й класс – образовательных вертикалей и предпрофессиональных классов, а выпускникам – вузов и специальностей для поступления.

Кроме того, в "Портфолио учащегося" для 9-классников доступны результаты профориентационного тестирования, а также перечень востребованных профессий и образовательных учреждений для продолжения учебы. Там же собрана информация о прохождении профессионального обучения, участии в мероприятиях профмастерства и полученных за это наградах.

Ранее в столице стартовал третий сезон программы профориентации для девятиклассников. В нем поучаствуют свыше 75 тысяч детей.

Проект реализуется на площадке центра "Профессии будущего", где ученики смогут познакомиться с современными специальностями через инновационные сервисы, в том числе 5D-кинотеатр и VR-технологии.