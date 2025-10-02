Депутат Вассерман оценил вероятность введения обязательного ОГЭ по физкультуре

В России предложили сделать физкультуру обязательным выпускным экзаменом для девятиклассников. Предполагается, что оценку будут ставить по результатам сдачи комплекса ГТО. В чем плюсы и минусы идеи, разбиралась Москва 24.

Практика и теория

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство спорта Московской области выступило с инициативой сделать физическую культуру обязательным предметом для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов. Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов заявил на заседании Госсовета, что аттестация может быть организована в формате сдачи норм ГТО. В этом случае оценка в аттестат будет выставляться в зависимости от полученного знака отличия.





Дмитрий Абаренов министр физической культуры и спорта Московской области Золотой знак – это пятерка, как пример, серебряный – четверка, и тройка – бронзовый знак.

Те школьники, у кого есть освобождение от практических занятий, будут сдавать теоретические тесты по предмету, уточнил министр. Главной целью нововведения он назвал приобщение детей к физкультуре и спорту с самого раннего возраста.



Нормативы комплекса ГТО прописаны в приказе Минспорта и предусматривают разделение на возрастные категории. К примеру, учащиеся 14–15 лет относятся к пятой ступени, 16–17 лет – к шестой. Среди испытаний – тесты на скоростные возможности, выносливость, силу и гибкость. При этом нормативы для каждой возрастной категории отличаются. Более подробно с ними можно ознакомиться на специальном сайте, посвященном сдаче ГТО.



В целом же на заседании назвали образовательные организации ключевым элементом детско-юношеского спорта. Кроме того, в России формируется система школьных клубов и лиг, подчеркнул председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

"Развитие детско-юношеского спорта находится в центре нашего внимания. Серьезное внимание этому направлению уделяет президент страны", – сказал Дмитрий Миляев и добавил, что все предложения будут учтены при подготовке Совета по спорту при президенте России.

"Минимум полгода тренировок"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Делать обязательным ОГЭ по физкультуре не стоит, поскольку сдача ГТО должна сохранять добровольный характер. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Принудительная сдача создает проблему для детей с ослабленным здоровьем, количество которых постоянно растет. Поэтому невозможно требовать от всех одинаковое выполнение нормативов, как по математике или русскому языку, где нет медицинских ограничений", – сказала она.





Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Особую сложность вызывает ситуация с переносом экзамена: если по другим предметам можно отложить сдачу по болезни, то с физкультурой это не сработает, так как ученику еще предстоит пройти этап восстановления.

Кроме того, Журова в целом выступила за отмену оценок по физкультуре из-за проблемы критериев принятия решения.

"Дети развиваются неравномерно, и текущие показатели не отражают реального прогресса. Целесообразнее оценивать динамику улучшений, а не абсолютные результаты, поскольку физические возможности значительно меняются с возрастом", – объяснила Журова.

Теоретическая же часть экзамена для тех, у кого есть освобождение, лишь увеличит нагрузку на учащихся, отметила парламентарий.

"Вместо введения обязательного экзамена целесообразнее развивать вариативные подходы – расширять спортивную базу школ, организовывать семинары для учителей и создавать реабилитационные центры", – заключила Журова.

Однако член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Москвой 24 выразил уверенность, что перегрузки школьников из-за дополнительного обязательного экзамена не произойдет.

"Время, потраченное на физкультуру, оборачивается повышением работоспособности, и эти затраты компенсируются улучшением эффективности работы над другими предметами. Мне представляется целесообразным усилить внимание школьников к их физическому состоянию", – отметил депутат.

В то же время вопрос о введении аттестационного экзамена остается открытым, обратил внимание Вассерман.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Это решение должны принимать специалисты, оценив реальную пользу такой меры для дальнейшей жизни школьников. Полезность физкультуры несомненна, но вопрос, настолько ли она велика, чтобы включать ее в экзамены, требует профессионального обсуждения.

При этом в случае введения обязательной сдачи ОГЭ по физкультуре необходимо решить вопрос с разными нормативами. Ведь в одном классе могут быть как 15-летние ученики, которые относятся к пятой ступени ГТО, так и 16-летние, к которым применяют показатели шестой ступени.

"Вероятно, критерии уточнят с расчетом на то, чтобы сориентировать на возможности всех школьников в конкретном классе", – заключил Вассерман.

При этом спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник подчеркнул, что золотой значок ГТО отражает физические качества высокого уровня, недоступные большинству школьников.

"Например, мальчикам необходимо 13–15 подтягиваний, что является высоким показателем при современном уровне физической подготовки молодежи", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.

Также эксперт напомнил, что на сегодняшний день у многих подростков есть лишний вес, что тоже может сказываться на качестве выполнения нормативов.

"Это не умаляет их академических достижений: они могут быть достойны красного аттестата по другим учебным предметам", – указал специалист.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер Спортивная физиология показывает, что подросткам со средним уровнем подготовки потребуется не менее полугода целенаправленных тренировок для подготовки к серебряному значку, а для золотого – еще больше времени, особенно при необходимости коррекции веса.

"Если снизить планку до серебряного значка ГТО как условия для получения красного аттестата, это выглядит более реалистичным. С грамотным тренером за полгода-год можно достичь этого результата. Здесь прослеживается аналогия с репетиторами по академическим предметам: как ученик привлекает его по математике для улучшения оценок, так же можно работать с тренером для повышения физической подготовки", – добавил физиолог.

Школьникам может быть трудно одинаково преуспевать по всем предметам, поэтому ряд дисциплин могут требовать дополнительных занятий. Такой же подход, примененный к физической культуре, при должном вложении сил обязательно приведет к положительному результату, заключил Скрипник.

