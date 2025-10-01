Психолог Соловьева оценила предложение сдвинуть начало учебы в школах на 09:00

В Госдуме предложили перенести начало учебного дня у школьников на 09:00. Зачем это нужно и как новый подход отразится на самочувствии детей, разбиралась Москва 24.

Высокая нагрузка

Установить единое время начала занятий в школах не ранее чем на 09:00 предложили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Также разработанный ими законопроект закрепит пятидневную учебную неделю, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на документ.

В пояснительной записке указано, что цель нововведений – сохранить здоровье учащихся, их творческое развитие и семейное воспитание. Также предполагается, что в выходные и праздники будут проводиться спортивные, культурные и воспитательные внеурочные мероприятия.

По мнению соавтора законопроекта, председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, мера поможет снизить высокую нагрузку на детей. Школьники начнут высыпаться, а родители смогут проводить детей в учебное заведение без суеты.





Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Ученикам необходимо посещать школьные занятия, затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Плюс подготовка домашних заданий занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10–12 часов в день на освоение программы.

Закрепление пятидневной учебной недели парламентарий объяснил тем, что школьники не успевают восстановиться и отдохнуть с семьей за один оставшийся выходной. Кроме того, школьная программа в целом достаточно перегружена, добавил Леонов. По его словам, зачастую дети изучают темы, которые раньше преподавали в вузах.

Ранее в Минпросвещения установили нормативы по времени выполнения домашних заданий для школьников. Объем работы ограничивается в зависимости от класса: от 1 часа в первом классе до 3,5 часов в старших.

К тому же с нового учебного года вступил в силу лимит на проведение контрольных и проверочных работ: их количество не должно превышать 10% от учебного времени по предмету. В один день можно проводить не более одной проверочной работы, а на Всероссийскую проверочную работу (ВПР) отводится не более одного-двух уроков.

"Выглядят измученно"

Учебный день во многих школах уже сейчас начинается в разное время – в 08:00, 08:30 и даже 09:00, отметил в беседе с Москвой 24 заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

"Если рассматривать вопрос с психофизиологической составляющей ребенка, более позднее начало учебного дня может пойти на пользу. Многие дети до школы даже не успевают позавтракать, а на уроках постоянно зевают и выглядят измученными. Правда, последнее будет присутствовать, даже если дать возможность ребенку спать и до 10:00", – поделился мнением эксперт.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ В связи с этим возникают другие вопросы. Например, некоторые родители приводят детей в школы намного раньше начала учебного дня, чтобы успеть добраться до работы. Поэтому в данном случае психофизиологическое здоровье учеников входит в конфликт с социальными причинами.

При этом перегрузка детей при начале учебного дня в 09:00 не исчезнет, добавил эксперт.

"Количество уроков не уменьшится. Более того, придется сдвигать расписание других мероприятий: посещение музыкальной школы, кружков, спортивных занятий, секций", – заметил заслуженный учитель РФ.

Он добавил, что у школьников в целом нарушен режим. К примеру, иногда дети пропускают первые уроки из-за того, что проспали, но к этому надо стараться относиться лояльно.

"Многие поздно возвращаются с кружков и секций, а потом садятся за уроки. Также некоторые участвуют в соревнованиях, принося школе спортивные достижения. К таким ученикам тоже нужно относиться с пониманием", – подчеркнул Снегуров.

Детский психолог Елизавета Соловьева в беседе с Москвой 24 согласилась, что перегруженность негативно сказывается на ребенке. Ему становится трудно усваивать информацию, страдают внимание и концентрация.

"Второй важный момент – эмоциональный. Даже взрослые при переутомлении и недосыпе ощущают раздражительность и повышенную эмоциональность, а у детей это проявляется в капризах и острой реакции на происходящее", – отметила эксперт.





Елизавета Соловьева детский психолог Однако в первую очередь важно понимать, что на самочувствие детей влияет не время подъема, а наличие полноценного сна. С одной стороны, кажется, что начало учебы в 09:00 даст ребенку шанс выспаться. Но ключевой вопрос заключается в дисциплине и в том, как родители помогают выстраивать режим дня.

Также правильно расписанный день поможет все успевать и при этом находить время на отдых во время шестидневной учебной недели, подчеркнула Соловьева.

"Если у ребенка есть время на отдых и любимые занятия в будние дни, он сможет восстанавливаться, переключая внимание со сложных задач", – указала детский психолог.

При этом кружки и секции необходимы для развития детей: здесь они приобретают новые знания и формируют важные навыки. Главное, чтобы в распорядке дня у ребенка было личное время, когда он может заниматься только тем, чем хочет, заключила эксперт.

