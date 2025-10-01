Психолог Соловьева оценила предложение сдвинуть начало учебы в школах на 09:00

В Госдуме предложили перенести начало учебного дня у школьников на 09:00. Зачем это нужно и как новый подход отразится на самочувствии детей, разбиралась Москва 24.
Высокая нагрузка
Установить единое время начала занятий в школах не ранее чем на 09:00 предложили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Также разработанный ими законопроект закрепит пятидневную учебную неделю, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на документ.
В пояснительной записке указано, что цель нововведений – сохранить здоровье учащихся, их творческое развитие и семейное воспитание. Также предполагается, что в выходные и праздники будут проводиться спортивные, культурные и воспитательные внеурочные мероприятия.
По мнению соавтора законопроекта, председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, мера поможет снизить высокую нагрузку на детей. Школьники начнут высыпаться, а родители смогут проводить детей в учебное заведение без суеты.
Закрепление пятидневной учебной недели парламентарий объяснил тем, что школьники не успевают восстановиться и отдохнуть с семьей за один оставшийся выходной. Кроме того, школьная программа в целом достаточно перегружена, добавил Леонов. По его словам, зачастую дети изучают темы, которые раньше преподавали в вузах.
Ранее в Минпросвещения установили нормативы по времени выполнения домашних заданий для школьников. Объем работы ограничивается в зависимости от класса: от 1 часа в первом классе до 3,5 часов в старших.
К тому же с нового учебного года вступил в силу лимит на проведение контрольных и проверочных работ: их количество не должно превышать 10% от учебного времени по предмету. В один день можно проводить не более одной проверочной работы, а на Всероссийскую проверочную работу (ВПР) отводится не более одного-двух уроков.
"Выглядят измученно"
Учебный день во многих школах уже сейчас начинается в разное время – в 08:00, 08:30 и даже 09:00, отметил в беседе с Москвой 24 заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.
"Если рассматривать вопрос с психофизиологической составляющей ребенка, более позднее начало учебного дня может пойти на пользу. Многие дети до школы даже не успевают позавтракать, а на уроках постоянно зевают и выглядят измученными. Правда, последнее будет присутствовать, даже если дать возможность ребенку спать и до 10:00", – поделился мнением эксперт.
При этом перегрузка детей при начале учебного дня в 09:00 не исчезнет, добавил эксперт.
"Количество уроков не уменьшится. Более того, придется сдвигать расписание других мероприятий: посещение музыкальной школы, кружков, спортивных занятий, секций", – заметил заслуженный учитель РФ.
Он добавил, что у школьников в целом нарушен режим. К примеру, иногда дети пропускают первые уроки из-за того, что проспали, но к этому надо стараться относиться лояльно.
"Многие поздно возвращаются с кружков и секций, а потом садятся за уроки. Также некоторые участвуют в соревнованиях, принося школе спортивные достижения. К таким ученикам тоже нужно относиться с пониманием", – подчеркнул Снегуров.
Детский психолог Елизавета Соловьева в беседе с Москвой 24 согласилась, что перегруженность негативно сказывается на ребенке. Ему становится трудно усваивать информацию, страдают внимание и концентрация.
"Второй важный момент – эмоциональный. Даже взрослые при переутомлении и недосыпе ощущают раздражительность и повышенную эмоциональность, а у детей это проявляется в капризах и острой реакции на происходящее", – отметила эксперт.
Также правильно расписанный день поможет все успевать и при этом находить время на отдых во время шестидневной учебной недели, подчеркнула Соловьева.
"Если у ребенка есть время на отдых и любимые занятия в будние дни, он сможет восстанавливаться, переключая внимание со сложных задач", – указала детский психолог.
При этом кружки и секции необходимы для развития детей: здесь они приобретают новые знания и формируют важные навыки. Главное, чтобы в распорядке дня у ребенка было личное время, когда он может заниматься только тем, чем хочет, заключила эксперт.