06 декабря, 20:04

Общество

Начало декабря в Москве стало бесснежным в четвертый раз за XXI век

Фото: ТАСС/Олег Елков

В Москве бесснежное начало декабря наблюдается уже в четвертый раз с начала XXI века. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость", – обратил внимание синоптик.

По его словам, аналогичная ситуация фиксировалась в первых пятидневках декабря 2009, 2008 и 2006 годов. Причем в последнем году снег выпал только 19 декабря, а в 2008-м – лишь 23-го числа.

"Так что не все так грустно", – добавил метеоролог.

Ранее синоптики прогнозировали, что к 2050 году температура в Москве будет на 2–3 градуса выше, и климат начнет меняться. По словам экспертов, на юге России станет еще жарче и засушливее. При этом на севере страны ожидаются колебания температуры.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов отмечал, что эта зима в столице окажется теплее климатической нормы. С его слов, погода будет "нервная", поскольку резкие потепления будут чередоваться с похолоданиями.

Первый месяц зимы в Москве будет очень теплым

