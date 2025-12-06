06 декабря, 20:04Общество
Начало декабря в Москве стало бесснежным в четвертый раз за XXI век
В Москве бесснежное начало декабря наблюдается уже в четвертый раз с начала XXI века. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
"Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость", – обратил внимание синоптик.
По его словам, аналогичная ситуация фиксировалась в первых пятидневках декабря 2009, 2008 и 2006 годов. Причем в последнем году снег выпал только 19 декабря, а в 2008-м – лишь 23-го числа.
"Так что не все так грустно", – добавил метеоролог.
Ранее синоптики прогнозировали, что к 2050 году температура в Москве будет на 2–3 градуса выше, и климат начнет меняться. По словам экспертов, на юге России станет еще жарче и засушливее. При этом на севере страны ожидаются колебания температуры.
В свою очередь, синоптик Александр Шувалов отмечал, что эта зима в столице окажется теплее климатической нормы. С его слов, погода будет "нервная", поскольку резкие потепления будут чередоваться с похолоданиями.
