08 декабря, 07:55

Происшествия

Режим ЧС введен в Ангарске Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Ангарске Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ-9, в результате чего температура теплоносителя была снижена в более 1,5 тысячи домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Ангарского городского округа.

Власти ожидают, что ситуация стабилизируется в ближайшие сутки.

В свою очередь, прокуратура Иркутской области начала проверку после аварийной ситуации на ТЭЦ. В ходе проверки специалисты дадут оценку исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Авария на ТЭЦ в Ангарске произошла 7 декабря. К устранению последствий подключились аварийные бригады.

Ранее около 2,5 тысячи человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без электричества. Причиной ЧП стало возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры.

До этого аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи также произошло в Херсонской области. В результате без света оставались 10 муниципальных округов.

