Более 1,5 тысячи домов остались без отопления в Ангарске

Более 1,5 тысячи домов в Ангарске Иркутской области остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ. При уличной температуре минус 15 градусов к устранению последствий подключились аварийные бригады по указанию главы региона.

В Петербурге спасатели провели операцию по подъему внедорожника, упавшего в Неву. По предварительной версии, авария произошла во время уличных гонок, в результате которых водитель погиб, а пассажир сумел самостоятельно выбраться из ледяной воды.

Мощный снегопад обрушился на юг Кузбасса, особенно горнолыжный курорт Шерегеш. Образовались огромные сугробы, из-за которых туристы не могут уехать, а техника не справляется с расчисткой дорог.

