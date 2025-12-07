Форма поиска по сайту

07 декабря, 20:19

Происшествия

Пожар площадью 850 "квадратов" произошел в гаражном боксе в Красноярске

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар площадью 850 квадратных метров произошел в гаражном боксе в Красноярске, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание вспыхнуло в гаражном боксе на улице Солнечной. Горели стеллажи и четыре грузовых автомобиля, происходили взрывы емкостей с бензином.

В МЧС отметили, что пожар был локализован. Пострадавших нет, причины устанавливаются.

Ранее на северо-западе Москвы загорелся автосервис. Возгорание было зафиксировано в помещении на первом этаже гаражного комплекса. Площадь пожара составила 625 квадратных метров.

"Газель" взорвалась и сгорела на Ленинградском шоссе в Подмосковье

