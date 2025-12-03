Автосервис загорелся на северо-западе Москвы

Пожар произошел в автосервисе на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание зафиксировано в помещении на первом этаже гаражного комплекса. На месте работают 27 сотрудников и 8 единиц спецтехники.

Площадь пожара составляет 625 квадратных метров, уточнили в МЧС. Согласно последней информации, его удалось локализовать.

Ранее в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся микроавтобус. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Из-за пожара движение в районе ЧП было затруднено, в сторону области оно осуществлялось по одной полосе. Позже его полностью восстановили.

До этого огонь вспыхнул в здании хлебокомбината на улице Наметкина. К тушению привлекли 31 сотрудника и 9 единиц техники МЧС. Спустя время пожар ликвидировали, о пострадавших информация не поступала.