Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 09:28

Происшествия

Автосервис загорелся на северо-западе Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в автосервисе на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание зафиксировано в помещении на первом этаже гаражного комплекса. На месте работают 27 сотрудников и 8 единиц спецтехники.

Площадь пожара составляет 625 квадратных метров, уточнили в МЧС. Согласно последней информации, его удалось локализовать.

Ранее в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся микроавтобус. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Из-за пожара движение в районе ЧП было затруднено, в сторону области оно осуществлялось по одной полосе. Позже его полностью восстановили.

До этого огонь вспыхнул в здании хлебокомбината на улице Наметкина. К тушению привлекли 31 сотрудника и 9 единиц техники МЧС. Спустя время пожар ликвидировали, о пострадавших информация не поступала.

Два ангара со стройматериалами загорелись в ТиНАО

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика