Автосервис загорелся на северо-западе Москвы
По данным ведомства, возгорание зафиксировано в помещении на первом этаже гаражного комплекса. На месте работают 27 сотрудников и 8 единиц спецтехники.
Площадь пожара составляет 625 квадратных метров, уточнили в МЧС. Согласно последней информации, его удалось локализовать.
Ранее в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся микроавтобус. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Из-за пожара движение в районе ЧП было затруднено, в сторону области оно осуществлялось по одной полосе. Позже его полностью восстановили.
До этого огонь вспыхнул в здании хлебокомбината на улице Наметкина. К тушению привлекли 31 сотрудника и 9 единиц техники МЧС. Спустя время пожар ликвидировали, о пострадавших информация не поступала.
