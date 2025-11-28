Микроавтобус загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

Видео: Москва 24

Микроавтобус загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Площадь пожара составила около 4 квадратных метров, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Из-за пожара движение в районе происшествия сильно затруднено", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, на месте ЧП задействованы экстренные службы.

Позднее пресс-служба столичного Дептранса уточнила, что движение транспорта в Северо-Западном тоннеле в сторону области осуществлялось по одной полосе. К 20:38 оно было полностью восстановлено.

Ранее школьный автобус загорелся в городе Покровске в Якутии. По информации МЧС, инцидент произошел с автобусом "ПАЗ" на улице Братьев Ксенофонтовых.

В момент возгорания пассажиров в салоне не было. Огнем были повреждены моторный отсек и салон на общей площади 6 квадратных метров.

