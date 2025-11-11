Форма поиска по сайту

11 ноября, 08:03

Происшествия

Школьный автобус загорелся в Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Школьный автобус загорелся в городе Покровске в Якутии. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел с автобусом "ПАЗ" на улице Братьев Ксенофонтовых. К тушению огня были привлечены специалисты республиканской пожарной охраны.

"По данным ГПС, автобус школьный. В результате возгорания пострадавших нет, огнем повреждены моторный отсек и салон на общей площади 6 квадратных метров", – говорится в сообщении.

МЧС уточнило, что в момент возгорания пассажиров в салоне не было.

Ранее рейсовый автобус попал в аварию на юге Красноярского края. Водитель не справился с управлением во время обгона на участке трассы Шушенское – Сизая. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. За помощью после ДТП обратилось 8 человек, в том числе 2 детей.

Автомобиль сгорел на эстакаде в подмосковных Химках

