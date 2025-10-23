Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Рейсовый автобус попал в ДТП на юге Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

Авария произошла утром 23 октября на участке трассы Шушенское – Сизая. По данным ведомства, водитель автобуса ПАЗ, который ехал по маршруту Шушенское – Каптырево, не справился с управлением во время обгона, поэтому транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. При этом после автобус встал обратно на колеса.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время сотрудники СК работают на месте происшествия и выполняются все необходимые следственные мероприятия.

ТАСС в ведомстве уточнили, что за помощью после ДТП обратилось 8 человек, в том числе 2 детей. В свою очередь, в пресс-службе краевого главка МВД заявили о 7 пострадавших, включая 2 несовершеннолетних в возрасте 12 и 9 лет.

В региональном Минздраве рассказали РИА Новости, что госпитализация понадобилась 2 взрослым – мужчине и женщине. Первого пациента доставили в хирургическое отделение, а вторая отказалась ложиться в больницу, поскольку она сопровождала одного из пострадавших детей.

"Женщину и детей готовят к эвакуации в Красноярск санитарной авиацией. Состояние средней тяжести", – добавили в министерстве.

У остальных граждан выявлены легкие ушибы. В результате врачи после осмотра отпустили их домой на амбулаторное лечение.

После ДТП региональная прокуратура начала проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям перевозчика и водителя автобуса, а также приняты меры реагирования.

В ведомстве уточнили, что в ДТП попал автобус, принадлежащий Шушенскому филиалу АО "Краевое автотранспортное предприятие". По предварительным данным, причиной опрокидывания транспортного средства стали наледь на дороге и плохая видимость из-за тумана. Всего в салоне находились 8 человек.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – добавили в прокуратуре.

