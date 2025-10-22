Автомобиль врезался в автобус в Марьине

Фото: телеграм-канал "Мосфид Новости Москвы"

Автомобиль врезался в автобус маршрута № 957 на Поречной улице в Москве, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

ДТП произошло в 14:04 у дома 13, корпуса 1. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии в автобусе пострадавших нет.

Все обстоятельства и другие подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В Мосгортрансе напомнили водителям о важности обязательного соблюдения ПДД. В свою очередь, пассажирам во время движения следует держаться за поручни.

Ранее авто врезалось в рейсовый автобус маршрута № 201 на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Краснодарской улице. Водитель одного из авто не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. В результате второй автомобиль врезался в проезжавший мимо автобус. В результате никто не пострадал.

