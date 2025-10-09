09 октября, 19:19Происшествия
Автомобиль въехал в остановку в Новосибирске
Фото: телеграм-канал "Инцидент Новосибирск"
Автомобиль Volkswagen Polo въехал в остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщила пресс-служба местного управления МВД.
Инцидент произошел на остановке "Октябрьский универмаг". Уточняется, что в результате ДТП пострадало шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
"В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются", – рассказали в ведомстве.
Пострадавших направили в медицинские учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Глава ведомства Ростислав Заблоцкий в беседе с агентством уточнил, что состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе министерства. Всем им оказывают квалифицированную помощь.
