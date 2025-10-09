Автомобиль въехал в остановку в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Инцидент Новосибирск"

Автомобиль Volkswagen Polo въехал в остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщила пресс-служба местного управления МВД.

Инцидент произошел на остановке "Октябрьский универмаг". Уточняется, что в результате ДТП пострадало шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

"В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших направили в медицинские учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Глава ведомства Ростислав Заблоцкий в беседе с агентством уточнил, что состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе министерства. Всем им оказывают квалифицированную помощь.

Ранее два человека погибли в ДТП в подмосковном Пушкине. Авария произошла у одного из домов, расположенных в микрорайоне Дзержинец. По предварительным данным, автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Nissan. Оба водителя погибли.

